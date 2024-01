23 images très satisfaisantes

On vous l'a toujours dit: l'ordre, c'est la vie.

Plus de «Divertissement»

Vous avez certainement entendu des gens relayer l'idée que «faire son lit le matin, c'est réussir la première tâche de la journée, et par extension, réussir sa vie». Vous ne l'avez jamais entendu? Ah, alors vos parents étaient très cool.

Les personnes suivantes ne vivent que pour l'ordre et le rangement. Même si on n'a pas très envie de partager leur délire, on aime admirer le résultat.

C'est si beau qu'on ne veut même pas piocher un stylo.

En vous éloignant de l'écran, le résultat est encore plus saisissant.

Le temps que le dernier soit placé, le premier sera déjà mangé.

«Bien sûr que je te prête mon vélo, c'est le noir.»

La photo a été prise devant une école néerlandaise.

Il nous a fallu un moment avant de comprendre: il s'agit de cintres.

C'est très beau tout ça, au moins jusqu'au premier freinage d'urgence, ou jusqu'au prochain contrôle de police.

Les grands-mères ne sont pas les seules à être excitées par les pelotes. #letricotcestcool

Quelque part, un professeur de dessin est en train de pleurer de joie.

Très agréable à regarder, tant qu'il n'y a pas de vent.

Une délicieuse version du Jenga.

Le message caché: vous avez intérêt à acheter toutes les tasses.

Ceci n'est pas réel, ça n'existe que dans les films.

Siiii, c'est très facile à reproduire.

Cet employé mérite une augmentation.

Ce dont rêvent toutes les personnes travaillant dans le bâtiment.

A la rédaction de watson, les tiroirs, c'est plutôt Le Jour d'après...

Quel est l'enquiquineur qui prendra le t-shirt au bas de la pile?

Un cerveau complexe a créé cela.

Combien de temps faut-il pour rassembler une telle collection?

Parce que le classement alphabétique est tout simplement ennuyeux.

C'est presque de l'art.

Faire son travail 😴 VS. faire son travail de façon extraordinaire 😍



Un véritable massage optique et sensoriel.

(smi)