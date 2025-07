Voici à quoi ressemblera la saison finale de «Stranger Things»

Netflix a dévoilé une affiche et un teaser pour la saison 5 de la série la plus attendue du monde du streaming.

Plus de «Divertissement»

Un ciel rouge sang dans lequel se dessine un Vecna menaçant une ville d'Hawkins en feu et des adultes que Netflix essaie encore de faire passer pour des enfants: voici l'affiche de la saison 5 de Stranger Things.

Oups! Une petite faute d'orthographe s'est glissée dans cette affiche. Un indice: tout en bas, à droite. twitter netflix

Il s'agit de la conclusion des aventures d'Eleven et de sa bande. La diffusion se fera en trois parties et démarrera le 27 novembre prochain. Le deuxième volume sera diffusé le 26 décembre, puis l'épisode final, le 1er janvier 2026. Les créateurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer, avaient expliqué que cette saison 5 était «clairement la plus grosse et la plus ambitieuse» et que les huit épisodes qui la composent ressemblent à «huit blockbusters.

On en était resté où?

Pas facile de se remémorer là où on avait laissé Will, Mike, Eleven, Lucas, Dustin et Max à la fin de la saison 4. Normal, c'était il y a pratiquement 3 ans. Pour rappel, le groupe d'amis avait réussi à repousser Vecna dans l'Upside Down sans pour autant le détruire. L'affiche de la saison 5 confirme le retour du grand méchant sans nez un peu plus d'un an après les derniers événements, mais cette fois-ci, dans le monde réel, car une immense brèche s'est ouverte dans la ville d'Hawkins.

Le site Ecran Large rappelle également que, dans les dernières secondes de la saison 4, on découvrait quelques plans inédits de la saison 5 où l'on voyait des visages apeurés, des hommes armés impuissants, Max encore dans le coma et Will hurlant: «Fuyez!».

Peut-être face à un nouveau monstre? Car, d'après le nom de l'un des épisodes de la saison 5, Escape From Camazotz, un nouveau méchant va faire son entrée. Camazotz n'est autre qu'un démon du jeu Donjons et Dragons, avec un corps d'humain et une tête de chauve-souris.

Une saison plus sombre donc qui se traduit par une classification plus stricte également. Jusqu'à présent, Stranger Things était «déconseillée aux moins de 14 ans». Cette fois-ci, elle sera estampillée MA, pour « Mature Audience» ce qui signifie qu'elle n'est pas recommandée aux moins de 18 ans.

Le trailer de la saison 5 de Stranger Things devrait sortir ce mercredi 16 juillet.

Les coulisses du tournage de la série Mercredi 1 / 13 Les coulisses du tournage de la série Mercredi