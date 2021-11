26 fails pour un super mardi!

Nouvelle semaine, nouveaux fails! Et qu'on soit bien d'accord, des photos et des gifs marrant, c'est tout ce dont on a besoin.

Voici les meilleurs fails de la semaine. C'est partiii!

Allez, l'influenceuse, ça dégage.

«Si personne le mange, je m'en occupe.»

Je ressens l'espoir et la désillusion de ce type.

Oups.

C'est très souple, à cet âge.

Euh, il s'est passé quoi?

Passe-moi la gourdasse, j'ai grand soif!

Impose-toi, meuf, la laisse pas faire avec sa story food débile!

J'adore les animaux.

Fail ou réussite?

Purée de doigts et son émulsion de phalanges.

Elle influence pas grand monde.

Une influenceuse suivie par 2 millions de personnes n'a pas réussi à vendre 36 pièces de sa marque. imgur

Cette plante, c'est mon animal totem.

Si l'humanité s'éteint, faudra pas s'étonner, hein.

40% des enfants américains pensent que les hotdogs et le bacon sont des plantes.

Emplacement réservé pour les gens qui ne savent pas se garer.

Au moins, la photo fait un joli souvenir.

Mon chat a mangé mon devoir.

La Saitne Bible.

Après le machin télécommandé, testons le rasoir électrique, yay!

Genius.

Après vous.

Oh noooon, mais comment allons-nous franchir ce portail?

Old but gold.

Smart.

Domino!

Rhino.exe a cessé de fonctionner.

