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Ils sont de retour: les Fails les plus lamentables de la semaine

Entre situations absurdes, malchances spectaculaires et moments de pure gêne, les Fails du mardi sont de retour. Une compilation aussi imprévisible qu’hilarante, avec un bonus gagnant qui pourrait bien vous arracher une larmichette.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Bonne nouvelle, c'est mardi! Et comme vous le savez, c'est ici et seulement ici que vous trouverez cette dose supplémentaire de distraction bienvenue pour oublier le quotidien.

Allez, zéééééé parti!

Ou plutôt... que la fête commence!

(C’est une fille.)

Commençons par: mais qu’est-ce que c’est que ça, Toad et Yoshi bleu ?

Bien sûr, ils peuvent faire ce qu’ils veulent – mais peut-être pas sur une aire de jeux.

Ces sautes d’humeur, on ne les connaît autrement que chez les chats:

Bienvenue, bienvenue, PAS D’ENTRÉE.

Un petit fou rire au passage:

Boisson: sauvée. ✅

Offre de la semaine: yeeehaw!

Mais c’est aussi très drôle:

Pas sûr que ce soit un win ou un fail.

Cette femme que j’ai vue à l’aéroport ressemble exactement à mon déodorant.

Okidoki.

Ouvert pour toi

Date: Vendredi 3 avril.

Horaires: Fermé.

Juste faire rapidement une vidéo stylée – et engranger des tonnes d’abonnés:

Pas étonnant que le Japon veuille se débarrasser de ses touristes.

Titre de la semaine?

Le gérant du premier bar sans alcool d’Ecosse condamné pour conduite en état d’ivresse

A lire ici [en anglais]

Là, on n’a aucune explication.

La date de péremption était imprimée sur ma tortilla

Même si les GIF n’ont pas de son, on peut très clairement entendre ici le plaisir malicieux.

Hein? Comment avons-nous pu passer à côté?!

Ah, c’est quand même plutôt sympathique, non?

Moi, quand j’essaie d’avoir l’air cool en présence de mon crush.

Si vous les voyez…

Hihi… des cerises.

Frérot? Tout va bien, frérot?

Des choses qui n’arrivent que le mardi (fail le plus triste de la semaine):

Vieux, mais savoureux:

Eeeet…

... tcho bonne!

Bonu gagnant

[Je pleure un peu. 😭]

20 photos qui prouvent qu'humainement, c'est un fail. 1 / 23 20 photos qui prouvent qu'humainement, c'est un fail.