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Voici les Fails les plus lamentables de la semaine

Ils sont de retour: les Fails les plus lamentables de la semaine
Image: reddit/instagram/watson

Ils sont de retour: les Fails les plus lamentables de la semaine

Entre situations absurdes, malchances spectaculaires et moments de pure gêne, les Fails du mardi sont de retour. Une compilation aussi imprévisible qu’hilarante, avec un bonus gagnant qui pourrait bien vous arracher une larmichette.
21.04.2026, 05:3821.04.2026, 05:38
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Bonne nouvelle, c'est mardi! Et comme vous le savez, c'est ici et seulement ici que vous trouverez cette dose supplémentaire de distraction bienvenue pour oublier le quotidien.

Allez, zéééééé parti!

Ou plutôt... que la fête commence!

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(C’est une fille.)

Commençons par: mais qu’est-ce que c’est que ça, Toad et Yoshi bleu ?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Bien sûr, ils peuvent faire ce qu’ils veulent – mais peut-être pas sur une aire de jeux.

Ces sautes d’humeur, on ne les connaît autrement que chez les chats:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Bienvenue, bienvenue, PAS D’ENTRÉE.

Un petit fou rire au passage:

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Boisson: sauvée. ✅

Offre de la semaine: yeeehaw!

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Mais c’est aussi très drôle:

Lustigsten Fails der Woche: Angebot und Inserat der Woche
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Pas sûr que ce soit un win ou un fail.

Die lustigsten fails der Woche: Deo
Image: instagram

Cette femme que j’ai vue à l’aéroport ressemble exactement à mon déodorant.

Okidoki.

Die lustigsten fails der Woche: Aldi Öffnungszeiten
Image: instagram

Ouvert pour toi
Date: Vendredi 3 avril.
Horaires: Fermé.

Juste faire rapidement une vidéo stylée – et engranger des tonnes d’abonnés:

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Pas étonnant que le Japon veuille se débarrasser de ses touristes.

Titre de la semaine?

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Le gérant du premier bar sans alcool d’Ecosse condamné pour conduite en état d’ivresse

A lire ici [en anglais]

Là, on n’a aucune explication.

Die lustigsten Fails der Woche: Tortilla
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La date de péremption était imprimée sur ma tortilla

Même si les GIF n’ont pas de son, on peut très clairement entendre ici le plaisir malicieux.

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Hein? Comment avons-nous pu passer à côté?!

Die lustigsten Fails der Woche: Dicke Eier
Image: instagram

Ah, c’est quand même plutôt sympathique, non?

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Moi, quand j’essaie d’avoir l’air cool en présence de mon crush.

Si vous les voyez…

Die lustigsten Fails der Woche
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Hihi… des cerises.

Frérot? Tout va bien, frérot?

Die lustigsten Fails der Woche: Katze
Image: reddit

Des choses qui n’arrivent que le mardi (fail le plus triste de la semaine):

They tried to organize the glass bottles on the shelf, but ended up making a total mess.
by u/Zestyclose-Salad-290 in onejob

Vieux, mais savoureux:

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Eeeet…

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... tcho bonne!

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Bonu gagnant

[Je pleure un peu. 😭]

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On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
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On sait ce que vous voulez: plus de fails!
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source: reddit
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