Vendredi 13, ça porte malheur? Pas pour ces 19 personnes

Bien que le vendredi 13 n'arrive que trois fois par an, beaucoup redoutent cette date. Car on sait que ce jour porte malheur selon la superstition.

On ne va pas lancer un débat pour dire si oui ou non, c'est le cas. Mais ce qu'on peut faire, c'est apporter un peu de bonheur à ce jour. Et sous forme de GIFs.

Ne clignez pas des yeux ou vous le manquerez.

Quelques centimètres peuvent faire la différence.

Imaginez qu'il ait eu son lacet défait...

Une nouvelle façon cool de se garer?

Les amateurs de ski se souviennent de cet effort de sauvetage à près de 120 km/h.

Il est peut-être temps de faire un Dry January.

La malchance des uns fait la chance des autres.

Oui, c'était un trampoline géant.

Est-ce de la chance ou beaucoup de talent?

Une manœuvre de dépassement assez spectaculaire.

Bien sûr que les animaux sont aussi concernés.

À deux pas d'un drame.

Pas de chance qu'il ait été pris dans l'avalanche, chance qu'il ait survécu.

L'utilisateur d'Imgur écrit: «Russie. En Khakassie, une avalanche se déclenche juste sous les pieds du skieur et l'emporte. Miraculeusement, l'homme a survécu.»

10 points pour la réception.

On ne dirait pas un cheval qui a raté une haie😅

Toujours regarder en bas.

Est-ce qu'il vient de commander un Uber?

Quand c'est écrit: «8 personnes max.»

C'est passé à ça:

(smi)