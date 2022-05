C'est vendredi 13! Voici 13 fun facts sur ce jour maudit

Le 13 du mois tombe le plus souvent un vendredi. Cela s'explique par l'introduction du calendrier grégorien. A l'époque, le pape a décidé que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi du vendredi 15 octobre. Si l'on compte à partir de ce moment-là, on se rend compte de la fréquence de ces prétendus jours de malheur.

C'est contre cette superstition que le brave «Thirteen Club» a été fondé à New York au début des années 1880 – un vendredi 13, évidemment. Un an plus tard, le club annonçait avec fierté que les 13 convives du dîner étaient toujours en vie.

Kendrick Lamar est de retour avec un clip qui ressuscite les morts

Le célèbre rappeur américain a dévoilé dimanche The Heart Part 5, le premier morceau de son prochain album Mr. Morale & The Big Steppers. Dans ce clip, il se transforme en plusieurs stars dont Will Smith et Ye ainsi que d'autres aujourd'hui décédées comme le basketteur Kobe Bryant.

C'était l'un des retours les plus attendus de la musique rap. Dimanche soir, cinq ans après son dernier album, Kendrick Lamar a dévoilé le clip de The Heart Part 5 (2022). C'est l'un des morceaux de son prochain album intitulé Mr. Morale & The Big Steppers disponible dès le vendredi 13 mai.