Image: instagram/watson

21 fails qui prouvent que tout peut basculer en une seconde

qBesoin d’une petite dose de chaos pour égayer ce mardi? Entre cascades foireuses, gâteaux massacrés et décisions franchement discutables, voici 21 fails qui devraient faire le travail.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Et bienvenue dans un nouveau Mardi Fail, où l’on célèbre les images et GIF les plus drôles de la semaine écoulée.

Zééééé parti!

Ou plutôt: plongeons dans le grand bain!

Commençons par le petit-déjeuner.

Ça n’avait visiblement pas l’air très bon.

Des choses qui n’arrivent probablement qu’un mardi:

Ça fait physiquement mal.

MAIS QUI FAIT ÇA?!?!?!

Juste le temps de poster une jolie vidéo de vacances…

Bon sang, quelle affaire!

Le stylo motivant de la semaine:

On a déjà eu notre tour de magie aujourd’hui?

J’ai failli y croire…

Comme c’est pratique quand le chat va sur les toilettes des humains…

(Attention, c’est un peu dégueu.)

Cela dit, l’alternative ressemblerait à peu près à ça:

Il ne s’est rien passé, personne n’a rien vu…

Le fail complet dure un peu plus longtemps. Si tu veux le regarder en entier: c’est ici.

Quand tu réalises qu’après avoir nagé longtemps, tes doigts commencent doucement à se friper…

Mieux vaut sortir rapidement!

Ce que les gens imaginent quand les filles disent en boîte qu’elles vont ensemble aux toilettes:

On ne connaît pas le film, mais il a l’air prometteur.

Sympa, ton pantalon-jambes, papy! Le Photoshop foireux de la semaine:

Le genre de choses qu’on trouve dans un outlet de bottes:

La randonnée, c’est cool, la randonnée, c’est fun!

Il y a eu conflit sur l'écriture du gâteau:

«Joyeux anniversaire, bite. Ha ha ha. N’écris pas ça, il s’appelle Matt.»

(C'est un Win, si vous voulez mon avis.)

Essayons encore une fois avec un gâteau d’anniversaire. La commande…

Message: Joyeux Anniversaire

Couleur du message: Bleu

Instuctions: Un petit dinosaure qui dit bon anniversaire.



...VS la réalité:

Eeeeeeeeeeeeeeeeet...

... tchô!

Bonus gagnant

Ou voici la version courte en GIF: