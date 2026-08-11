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21 fails qui prouvent que tout peut basculer en une seconde

Die coolsten Fails des Sommers
Image: instagram/watson

21 fails qui prouvent que tout peut basculer en une seconde

qBesoin d’une petite dose de chaos pour égayer ce mardi? Entre cascades foireuses, gâteaux massacrés et décisions franchement discutables, voici 21 fails qui devraient faire le travail.
11.08.2026, 05:3111.08.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Et bienvenue dans un nouveau Mardi Fail, où l’on célèbre les images et GIF les plus drôles de la semaine écoulée.

Zééééé parti!

Ou plutôt: plongeons dans le grand bain!

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Commençons par le petit-déjeuner.

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Ça n’avait visiblement pas l’air très bon.

Des choses qui n’arrivent probablement qu’un mardi:

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Ça fait physiquement mal.

Lustige Fails für mehr Ablenkung vom Alltag
Image: reddit

MAIS QUI FAIT ÇA?!?!?!

Juste le temps de poster une jolie vidéo de vacances…

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Bon sang, quelle affaire!

Lustige Fails für mehr Ablenkung vom Alltag
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Le stylo motivant de la semaine:

Lustige Fails, Stift mit Daumen runter
Image: reddit

On a déjà eu notre tour de magie aujourd’hui?

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J’ai failli y croire…

Comme c’est pratique quand le chat va sur les toilettes des humains…

(Attention, c’est un peu dégueu.)

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Cela dit, l’alternative ressemblerait à peu près à ça:

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Il ne s’est rien passé, personne n’a rien vu…

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Le fail complet dure un peu plus longtemps. Si tu veux le regarder en entier: c’est ici.

Quand tu réalises qu’après avoir nagé longtemps, tes doigts commencent doucement à se friper…

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Mieux vaut sortir rapidement!

Ce que les gens imaginent quand les filles disent en boîte qu’elles vont ensemble aux toilettes:

Lustige Fails: WC zu dritt
Image: reddit

On ne connaît pas le film, mais il a l’air prometteur.

Lustige Fails: Fälschung mit The Rock. Oder so
Image: reddit

Sympa, ton pantalon-jambes, papy! Le Photoshop foireux de la semaine:

Lustige Fails: Photoshop Panne Walmart
Image: screenshot walmart
Surprise

Le genre de choses qu’on trouve dans un outlet de bottes:

Lustige Fails: Cowboystiefel aus dem Brocki
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La randonnée, c’est cool, la randonnée, c’est fun!

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Il y a eu conflit sur l'écriture du gâteau:

Lustige Fails, fiese Torte
Image: instagram

«Joyeux anniversaire, bite. Ha ha ha. N’écris pas ça, il s’appelle Matt.»

(C'est un Win, si vous voulez mon avis.)

Essayons encore une fois avec un gâteau d’anniversaire. La commande…

Lustige Fails: Geburtstagstorte
Image: reddit

Message: Joyeux Anniversaire
Couleur du message: Bleu
Instuctions: Un petit dinosaure qui dit bon anniversaire.

...VS la réalité:

Lustige Fails: Geburtstagstorte
Image: reddit

Eeeeeeeeeeeeeeeeet...

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Surprise

... tchô!

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Bonus gagnant

Ou voici la version courte en GIF:

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Allez, courage. C'est bientôt le week-end! A la semaine prochaine!
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