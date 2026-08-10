RK n’allait visiblement pas demander Aya Nakamura en mariage entre deux cafés au bistrot du coin. capture d'écran: x

Spoiler: elle a dit «oui»

Pour demander Aya Nakamura en mariage, le jeune rappeur RK a dégainé l’artillerie lourde: somptueuse île méditerranéenne, fleurs et bougies à gogo, décor à plusieurs millions. Difficile, dans ces conditions, de faire moins discret.

Plus de «Divertissement»

Il y a les demandes en mariage qu'on fait discrètement, au restaurant du coin, entre le cocktail de crevettes et le poisson grillé. Et puis, il y a celle de RK. Le rappeur français a choisi l’île de Bendor, au large de Bandol, dans le Var, pour poser un genou à terre devant Aya Nakamura.

Autant dire que le décor n’est pas exactement celui d’un pique-nique improvisé: propriété de la famille Ricard depuis les années 1950, l’île de sept hectares vient de subir une rénovation estimée à 120 millions d’euros. Le rappeur a publié ce week-end une vidéo de sa demande en mariage à Aya Nakamura, avec la Méditerranée pour témoin, sur son compte Instagram.

Dans une vidéo publiée vendredi 7 août sur Instagram, Ryad Kartoum, de son vrai nom, a fait sa demande dans un costume blanc en lin face à la chanteuse de 31 ans. Vidéo: watson

Bougies, fleurs, dîner face à la Méditerranée et gros diamant clinquant: rien ne semble avoir été laissé au hasard. Si les deux artistes n’ont pas accompagné la vidéo d’un communiqué en bonne et due forme, entre le genou à terre, la bague et le «oui», le suspense autour des fiançailles paraît tout de même assez limité.

Aya Nakamura et RK partageraient leur vie depuis l’été 2025. Le rappeur de 24 ans s’est fait connaître en 2018 avec son premier album, Insolent, avant d’enchaîner les projets et les succès.

Son parcours a aussi été marqué par une condamnation, en 2021, à six mois de prison avec sursis probatoire pour violences conjugales. RK avait ensuite publiquement exprimé ses regrets et présenté à plusieurs reprises ses excuses à son ancienne compagne. (mbr)

Vidéo: watson