Image: reddit/watson

Voici la preuve en images Shein et compagnie sont sans scrupules

Parfois, on a l’impression que l’on peut déduire la qualité d’un produit sur la simple base de ses images publicitaires. Pour étayer cette thèse, nous avons réuni une masse de preuves.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Mais comme ces images ne servent pas seulement au contrôle qualité, elles sont aussi là pour nous faire rire. Voici donc 21 ratés Photoshop hilarants de Shein, Amazon & Cie.

Ici aussi, le «18% off» semble pris au pied de la lettre.

Pas sûr de savoir s’il s’agit d’un chien géant ou d’un enfant minuscule.

Les mensonges ont les jambes courtes – ou alors des bras interminables.

Les mannequins vraiment enceintes étaient sans doute trop chères pour Shein.

C'est quoi, ça? Un ventre-patate?

A propos de ventre…

¯\_(ツ)_/¯

Comment a-t-elle bien pu réussir ce tour de cheveux?

Cette boutique de fast fashion mise visiblement sur MS Paint.

(Si ce n'était pas le cas, ce serait presque cool.)

Dans cette pub Temu, en revanche, on ne sait même pas ce que l’on voit.

Totalement étanche, ce protège-matelas! Preuve ici:

On dirait que le graphiste a un peu trop laissé parler ses souhaits.

Ou alors, c’est juste un ballon de foot caché?

Boss: Super, mais j’aurais préféré un dalmatien plutôt qu’un labrador.



Stagiaire: Okidoki!



Encore un chien dérangeant.

Bon. L’essentiel, c’est qu’ils soient heureux.

Probablement de la même famille.

Ce pull, on aimerait vraiment le voir en vrai.

Et, accessoirement, les personnes qui ont liké ce post.

Essayons de réfléchir logiquement un instant: quelle devrait être, à peu près, la taille de cette «chatière»?

Ces sous-vêtements ont l’air un peu inconfortables.

Image: reddit via amazon

Si vous ne supportez pas la vue des pieds nus, cette image vous hantera jusque dans vos rêves.

Là, Temu n’a même pas essayé.

Et chez Forever 21, le marketing ne sait manifestement pas à quoi ressemblent des seins.

En tout cas, pas à ça!