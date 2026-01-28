ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Voici la preuve en images Shein et compagnie sont sans scrupules

Photoshop Fails auf Amazon, Temu und Shein
Image: reddit/watson

Voici la preuve en images Shein et compagnie sont sans scrupules

Parfois, on a l’impression que l’on peut déduire la qualité d’un produit sur la simple base de ses images publicitaires. Pour étayer cette thèse, nous avons réuni une masse de preuves.
28.01.2026, 05:3728.01.2026, 05:37
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Mais comme ces images ne servent pas seulement au contrôle qualité, elles sont aussi là pour nous faire rire. Voici donc 21 ratés Photoshop hilarants de Shein, Amazon & Cie.

Ici aussi, le «18% off» semble pris au pied de la lettre.

Photoshop-Panner von Amazon, Shein und Co.
Image: Reddit

Pas sûr de savoir s’il s’agit d’un chien géant ou d’un enfant minuscule.

Pohotoshop-Fails von Amazon und Co.
Image: reddit

Les mensonges ont les jambes courtes – ou alors des bras interminables.

Lustige Photoshoppannen von Amazon und Co.
Image: reddit

Les mannequins vraiment enceintes étaient sans doute trop chères pour Shein.

Photoshop-Pannen bei Shein Amazon und Co.
Image: reddit

C'est quoi, ça? Un ventre-patate?

A propos de ventre…

Photoshop Fails Shein, Amazon und Co.
Image: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Comment a-t-elle bien pu réussir ce tour de cheveux?

Photoshop-Fails von Amazon und Co.
Image: reddit

Cette boutique de fast fashion mise visiblement sur MS Paint.

Photoshop-Pannen Amazon und Co.
Image: reddit

(Si ce n'était pas le cas, ce serait presque cool.)

Photoshop-Pannen Amazon und Co.
Image: reddit

Dans cette pub Temu, en revanche, on ne sait même pas ce que l’on voit.

Photoshop-Pannen bei Amazon, Temu und Co.
Image: reddit

Totalement étanche, ce protège-matelas! Preuve ici:

Photoshop-Pannen bei Amazon und Co.
Image: reddit

On dirait que le graphiste a un peu trop laissé parler ses souhaits.

Photoshop-Pannen von Shein, Amazon und Co.
Image: reddit

Ou alors, c’est juste un ballon de foot caché?

Boss: Super, mais j’aurais préféré un dalmatien plutôt qu’un labrador.

Stagiaire: Okidoki!

Lustige Photoshop-Pannen von Amazon und Co.
Image: reddit

Encore un chien dérangeant.

Lustige Photoshop-Pannen von Amazon, Shein, Ebay
Image: reddit

Bon. L’essentiel, c’est qu’ils soient heureux.

Lustige Photoshop-Pannen von Amazon und Co.
Image: reddit

Probablement de la même famille.

Photoshop-Fails von Amazon und Co.
Image: reddit

Ce pull, on aimerait vraiment le voir en vrai.

Photoshop-Pannen Temu und Co.
Image: reddit

Et, accessoirement, les personnes qui ont liké ce post.

Essayons de réfléchir logiquement un instant: quelle devrait être, à peu près, la taille de cette «chatière»?

Photoshop-Pannen von Amazone und Co.
Image: reddit

Ces sous-vêtements ont l’air un peu inconfortables.

Photoshop-Pannen von Amazon und Co.
Image: reddit via amazon

Si vous ne supportez pas la vue des pieds nus, cette image vous hantera jusque dans vos rêves.

Photoshop-Pannen bei Amazon und Co.
Image: reddit

Là, Temu n’a même pas essayé.

Photoshop Pannen von Temu und Co.
Image: reddit

Et chez Forever 21, le marketing ne sait manifestement pas à quoi ressemblent des seins.

Photoshop-Pannen bei Amazon und Co.
Image: reddit

En tout cas, pas à ça!

Allez, encore plus de fails!

Les premiers Fails de l'année sont là! Hourrah!
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist

Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Le classement des fours à raclette
1 / 12
Le classement des fours à raclette

1e place: le four à raclette Koenig 4 and more
source: kassensturz
partager sur Facebookpartager sur X
Adieux bouleversants pour les pandas de Tokyo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette tendance étrange des années 2000 est de retour
On la croyait rangée au fond d’un Skyblog (RIP), avec des mèches blond platine et des lunettes de soleil XXL. Et pourtant, à notre grand désarroi, la tecktonik refait surface. Depuis quelques jours, des vidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux pullulent. Immense blague collective ou résurrection sincère et durable?
Il y a des retours qu’on avait anticipés. Le jean taille basse, le gloss, les appareils photo numériques (déjà considérés comme «vintage», mon cœur saigne) et d’autres qui surprennent davantage. La tecktonik appartient clairement à la deuxième catégorie.
L’article