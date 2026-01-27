Victoria Beckham reçoit un titre prestigieux après avoir été reniée par son fils

Flanqués de presque tous leurs enfants, Victoria et David Beckham pour voir l'ancienne Spice Girl honorée du titre d'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. GC Images

Au milieu de la tourmente familiale, l'ancienne Spice Girl reconvertie dans la mode a été honorée ce lundi soir à Paris par le titre ronflant d'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, reçu des mains de la ministre de la Culture Rachida Dati.

C'était une soirée business as usual pour le clan Beckham. Ils étaient presque au complet pour voir la matriarche recevoir sa médaille, lundi soir, au coeur d'un grand salon doré du ministère de la Culture surplombant les jardins du Palais-Royal.

Enfin, presque as usual. Car il est évident que Brooklyn, le fils aîné rebelle de 26 ans, qui a coupé les ponts avec ses géniteurs par le biais d'un communiqué explosif la semaine passée, n'était pas des leurs pour fêter cet honneur.

Tous les autres Beckham avaient fait le déplacement jusque dans la capitale française: David et leurs trois enfants, Romeo, 23 ans, Cruz, 20 ans, ainsi qu'Harper, 14 ans, accompagnés des petites amies des deux garçons, Kim Turnbull et Jackie Apostel.

Victoria Beckham et David Beckham avec leurs enfants et leurs compagnes.

Parmi les autres invités figuraient des personnalités influentes du monde de la mode: Anna Wintour, ancienne rédactrice en chef de Vogue US, aujourd'hui directrice mondiale du contenu chez Condé Nast, François-Henri Pinault, président du groupe Kering, propriétaire de marques telles que Gucci et Saint Laurent, et Antoine Arnault, dont le père, Bernard Arnault, est le PDG de LVMH, qui détient notamment Louis Vuitton.

Victoria, qui est la dernière personnalité britannique de la mode à recevoir l'Ordre des Arts et des Lettres après le top model Naomi Campbell en 2024, était gratifiée de ce titre prestigieux pour avoir notamment décidé d'organiser le défilé bi-annuel de sa marque à Paris plutôt qu'à Londres. «Je suis profondément patriote», a-t-elle rappelé, «mais la France est l'un des rares endroits où la mode est traitée avec le sérieux qu'elle mérite».

Pendant que David affichait un sourire un poil crispé, la créatrice de la marque Victoria Beckham, se tenait bien droite, stoïque, face à Rachida Dati, qui a salué une «icône mondiale qui occupe une place toute particulière dans le cœur des Français».

«Le chemin pour en arriver là a été long», a articulé pour sa part Victoria entre ses dents, en guise de remerciement, «et je te suis très reconnaissante, David, mon mari et mon premier investisseur».

Si la marque de l'ex-Spice Girl continue d'enregistrer des pertes (dont le montant n'a pas été divulgué), selon le Times, elle a enregistré une augmentation de 26% de son chiffre d'affaires en 2024, pour atteindre 112,7 millions de livres sterling, soit une quatrième année consécutive de croissance à deux chiffres.

La créatrice et mère de quatre enfants n'a pas manqué non plus de remercier «mes parents et mes enfants d'avoir toujours cru en ma vision».

Manifestement, ce n'est plus le cas de tous. (mbr)