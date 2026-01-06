brouillard-12°
Divertissement
Fails

Les premiers Fails de l'année sont là! Hourrah!

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!!
Image: instagram/reddit/watson

Les premiers Fails de l'année sont là! Hourrah!

C’est déjà la rentrée! On espère que cette sélection de fails vous arrachera au moins un p'tit sourire.
06.01.2026, 05:3306.01.2026, 05:33
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Et comme on sait qu'il nous reste de nombreux jours à tirer, on vous offre une série de Fails tout chauds sortis du four 2026.

Les voici sans plus tarder, parce que si vous êtes ici, c'est bien parce que vous vous êtes accordé une petite minute de détente entre les aléas de la rentrée.

C'est partiiii!

Commençons par un bon instinct...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous aussi, petite, nous aussi...

Mais comment peut-on louper une telle bosse?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les fans de The Office savent.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les Américains font tout frire, même les téléphones.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
Voici le top 5 des cuisines préférées des Suisses

Ce chat n'a pas les griffes les plus aiguisées du tiroir.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ce qui aurait pu être un échec s'est transformé en victoire.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Une note de 10/10 pour l'évitement de cette flaque d'eau.

Nous tous à la fin de l'année:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Toujours rester optimiste, toujours.

Die lustigsten Fails der Woche: Shirt für 2026
Image: instagram

Quand l'affichage s'emboite parfaitement.

Die lustigsten Fails der Woche: Werbung
Image: reddit
Cette star de «Vampire Diaries» était de passage en Suisse

L'horloge la plus lisible de l'histoire:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: imgur

Quand on commande une télévision sur Temu:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung der Woche
Image: reddit

Etre viandard et romantique:

Die lustigsten Fails der Woche: Fleischrose
Image: instagram

«J'ai posé le tapis, patron!»

Die lustigsten fails der Woche: Teppich verlegt
Image: reddit

Ne jamais perdre espoir!

Tattoo-Fail der Woche
Image: reddit

Crois en toi. Ne perds jamais ton cerceau!

D'accord, merci du conseil!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Tout le monde n'est pas Tom Cruise.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'est si mignon:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
«Une machine à fric»: ces Suisses apprennent à skier à leurs enfants à Dubaï

Bon, «tchô bonne»!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous vous souhaitons un meilleur début d'année qu'elle.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Wins

Attention, ça tourne:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est tout pour cette semaine! A plus dans le bus!
