Image: instagram/reddit/watson

Les premiers Fails de l'année sont là! Hourrah!

C’est déjà la rentrée! On espère que cette sélection de fails vous arrachera au moins un p'tit sourire.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Et comme on sait qu'il nous reste de nombreux jours à tirer, on vous offre une série de Fails tout chauds sortis du four 2026.

Les voici sans plus tarder, parce que si vous êtes ici, c'est bien parce que vous vous êtes accordé une petite minute de détente entre les aléas de la rentrée.

C'est partiiii!

Commençons par un bon instinct...

Nous aussi, petite, nous aussi...

Mais comment peut-on louper une telle bosse?

Les fans de The Office savent.

Les Américains font tout frire, même les téléphones.

Ce chat n'a pas les griffes les plus aiguisées du tiroir.

Ce qui aurait pu être un échec s'est transformé en victoire.

Une note de 10/10 pour l'évitement de cette flaque d'eau.

Nous tous à la fin de l'année:

Toujours rester optimiste, toujours.

Quand l'affichage s'emboite parfaitement.

L'horloge la plus lisible de l'histoire:

Quand on commande une télévision sur Temu:

Etre viandard et romantique:

«J'ai posé le tapis, patron!»

Ne jamais perdre espoir!

Crois en toi. Ne perds jamais ton cerceau!

D'accord, merci du conseil!

Tout le monde n'est pas Tom Cruise.

C'est si mignon:

Bon, «tchô bonne»!

Nous vous souhaitons un meilleur début d'année qu'elle.

Bonus-Wins