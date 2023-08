25 maisons de luxe qui vous feront rêver

Le compte Instagram de l'architecte Katty Schiebeck fait voyager les internautes à travers divers lieux d'exception.

Si vous rêvez de couler des jours heureux dans un endroit classe, minimaliste, cosy, majestueux, confortable, ou élégant (cochez l'option qui vous parle le plus), alors le compte Instagram Somewhere I Would Like To Live est pour vous. Créé par l'architecte Katty Schiebeck du renommé Katty Schiebeck Interior Design Studio, basé à Barcelone, cette plateforme d'images digitales vous fera voyager à travers une multitude d'intérieurs d'habitation de rêve.

Qu'il s'agisse d'une coquette cabane dans les arbres, d'une charmante chambre à coucher dans un vieil immeuble ou d'une fastueuse piscine dans la cave à vin d'une villa de la Renaissance, ces lieux ont tous une chose en commun: vous ne diriez pas «non» si on vous proposait d'y emménager. Pas convaincu? Laissez-nous vous montrer.

Montmartre, Paris. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Salento, Pouilles. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Los Angeles, Californie. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Saint Tropez, France. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Londres. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

The Factory, New York. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Brescia, Italie. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Groenland. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Tokyo, Japon. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Panarea, Italie. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Orlando, Floride. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Bodega, Californie. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Copenhague, Danemark. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Vizcaya, Miami, Floride. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Pigalle, Paris. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Général Rodriguez, Argentine. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Amalfi, Italie. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

Londres. Image: instagram.com/somewhereiwouldliketolive

