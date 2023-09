19 images qui prouvent que le (mauvais) Karma existe

«La fille de ma ville natale qui a essayé de me détruire (en me harcelant): son père vient de s'abonner (à mon OnlyFans)».

Certes, rire du manque de chance d'autrui n'est pas très charitable. Les mauvaises langues pourraient même qualifier cela de «joie malveillante», mais nous, on préfère le mot «Karma», ça fait plus spirituel.

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Leonardo DiCaprio a trouvé l'amour, et son choix est surprenant

L'acteur de 48 ans a une nouvelle femme dans sa vie. Et cette fois, c'est du sérieux, selon de nombreuses sources.

This is real deal. Après des semaines de rumeurs et de conjectures de tout poil, la sentence est tombée, selon le média Page Six: la jeune femme avec laquelle Leonardo DiCaprio, 48 ans, a été aperçu à plusieurs reprises cet été est le nouveau «Love interest» de l'acteur. Son nom? Vittoria Ceretti. Sa profession? Model, of course!