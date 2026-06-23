Faire l'amour avec les températures de l'enfer, c'est quand même pas facile. images: getty

Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule

Marre de coller au matelas comme un vieux post-it quand vous faites l'amour? Voici les meilleurs conseils - et les meilleures positions - pour un coup de chaud sans le coup de sueur.

Plus de «Divertissement»

Alors qu'il fait 140 degrés à l'ombre (au bas mot), de sympathiques médias comme Psychologies, Elle ou même Libération nous proposent des articles sur un thème qui demande bien trop d'efforts par temps tropical: «comment diable faire l'amour par temps de canicule?» Et, de façon plus concrète - car il faut bien mettre la main à la pâte - quelle position adopter pour éviter de transformer son lit en mare à canards suintante?

Voilà de belles interrogations qu'une bonne partie d'entre nous n'a pas. Nous, on se demande plutôt comment on va survivre en marchant du boulot à la gare, et quel ventilateur est le plus efficient entre le Dyson CoolTM et le Philips à colonne.

Pour rappel, faire deux kilomètres en ville nous fait ressembler à cela:

Mais soit, pour tous ceux qui ont encore une once d'énergie pour aller au-delà de ces problématiques basiques, qui ont VRAIMENT envie de se coller à un autre être humain et de partager un bain de sueur pour la bonne cause, voilà les quelques solutions sur lesquelles vous, et votre modeste matelas, pouvez compter.

Adapter le timing et l'ambiance

Libération nous donne de précieux conseils en ce qui concerne le contexte. Figurez-vous que s'exposer sur la terrasse pour un massage à l'huile chauffante n'est pas la meilleure solution pour arriver au septième ciel (ça alors!). S'appuyant sur des experts, le média conseille:

Changez de créneau: on oublie la sieste coquine de midi. Privilégiez la fraîcheur de l'aube, les fins de soirée tardives ou profitez d'un réveil nocturne spontané (toujours avec consentement).

Climatisez la chambre (personne n'y avait pensé): un coup de brumisateur sur le lit, un ventilateur ou la climatisation font des miracles. Côté literie, il est préférable de choisir des matières qui ne renâclent pas, comme le lin, meilleur par temps chaud que le synthétique.

Utilisez des accessoires rafraîchissants: troquez les huiles chauffantes pour des gels massants à effet refroidissant, jouez avec des glaçons ou de l'eau, et pourquoi pas une douche tiède (plutôt que glacée).

Mais encore...

Passez en mode «slow sex»: la canicule invite à abandonner la performance. Misez sur la douceur, les baisers, les caresses, les massages ou les séances de stimulation, en solo ou en duo.

Stimulez aussi l'esprit, d'ailleurs: si le corps réclame du repos, faites monter la température autrement en échangeant des sextos ou en lisant des poèmes érotiques.

Les meilleures positions

Bon, ce que dit surtout la presse sur ce sujet pointu, c'est de tout de même limiter les contacts intenses. Pas coton quand il s'agit, justement, de la bagatelle.

La position de la Cuillère permet de ne pas se coller à son partenaire. image: t-online

C'est pourquoi certaines positions sont à adopter pour éviter toute «glissade» malencontreuse. Voilà les positions suggérées:

La cuillère , idéale pour éviter trop de contact chair à chair, et surtout pour ne pas sentir l'haleine de sa douce moitié (parfois, c'est un bonus).

, idéale pour éviter trop de contact chair à chair, et surtout pour ne pas sentir l'haleine de sa douce moitié (parfois, c'est un bonus). La levrette, qui limite les zones de contact physique trop intenses.

qui limite les zones de contact physique trop intenses. L'union du loup , une variante de la levrette. Contrairement au missionnaire où les corps sont plaqués l'un contre l'autre de tout leur long, cette position limite les zones de friction. Vous évitez l'effet «collé-serré» qui tient chaud.

, une variante de la levrette. Contrairement au missionnaire où les corps sont plaqués l'un contre l'autre de tout leur long, cette position limite les zones de friction. Vous évitez l'effet «collé-serré» qui tient chaud. Le lotus suspendu: un partenaire s'assoit en tailleur sur le lit ou sur une chaise confortable. L'autre vient s'asseoir sur ses cuisses, face à lui, en entourant sa taille de ses jambes. Si cette position demande un peu d'équilibre, elle s'utilise principalement pour du «slow sex» (mouvements très lents, presque immobiles). En gardant les bras tendus ou posés sur les épaules plutôt que de s'enlacer sauvagement, le contact thermique reste très localisé.

un partenaire s'assoit en tailleur sur le lit ou sur une chaise confortable. L'autre vient s'asseoir sur ses cuisses, face à lui, en entourant sa taille de ses jambes. Si cette position demande un peu d'équilibre, elle s'utilise principalement pour du «slow sex» (mouvements très lents, presque immobiles). En gardant les bras tendus ou posés sur les épaules plutôt que de s'enlacer sauvagement, le contact thermique reste très localisé. Le vol des mouettes: Une personne est allongée sur le dos, confortablement installée sur le lit ou le canapé, et peut se détendre complètement. Le partenaire qui fait l'action se place à genoux au sol, et mène la danse. Au moins, il y en a un qui peut vraiment se relaxer.

La position du lotus est surtout fatigante pour le partenaire du dessus, car c'est lui qui donne le rythme

Le conseil fraîcheur en plus: pour toutes ces positions, l'astuce ultime consiste à placer un grand drap de lin ou de coton très fin entre les zones de contact qui transpirent le plus (comme le ventre ou les cuisses), si vous voulez absolument vous coller sans l'effet ventouse. Alors investissez dans une bonne literie, et... bien du plaisir!

(jod)