Vidéo: watson

Tom Holland se fait recaler par Zendaya

Piégée par une caméra cachée, la comédienne Zendaya a recalé le véritable interprète de Peter Parker d’une compétition de super-héros, sans se douter qu'il s'agissait de son mari.

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Recalé! C’est une séquence particulièrement insolite qui secoue les réseaux sociaux depuis quelques heures. A l’occasion de la promotion intensive du prochain volet des aventures du tisseur de toile, le comédien britannique Tom Holland s’est prêté à une caméra cachée orchestrée par le célèbre créateur de contenu espagnol Ibai Llanos.

Masqué parmi d’autres candidats, l’acteur principal de la franchise Marvel a tenté de prouver qu’il était le meilleur pour incarner le super-héros à l’écran. Contre toute attente, le résultat n’a pas du tout été celui escompté.

Un défi anonyme au cœur de Madrid

Le concept de la vidéo, tournée pour la plateforme YouTube, réunissait initialement cinq créateurs de contenu vêtus du costume rouge et bleu emblématique. Ces derniers devaient s’affronter lors de diverses épreuves physiques et artistiques évaluant leur agilité, leurs réflexes, leur force ainsi que leur capacité à reproduire les postures iconiques du héros de New York.

Ce que les participants ignoraient totalement, c’est que Tom Holland s’était glissé incognito dans la compétition en tant que finaliste mystère, dissimulant son visage sous son masque afin de ne pas fausser les votes.

Le vote fatal de Zendaya

La supercherie a atteint son paroxysme lors de la phase finale, lorsque Zendaya a rejoint le jury pour désigner le vainqueur. Après avoir observé les prestations des finalistes sans savoir que son mari se cachait parmi eux, la comédienne a partagé ses hésitations face au niveau général avant de porter son choix décisif sur le candidat numéro deux.

«C'est une décision difficile. Vraiment. Ils étaient tous tellement talentueux» Zendaya

Ce vote a scellé l’élimination directe du véritable interprète de Peter Parker, évincé de sa propre compétition par sa compagne.

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Le moment de la révélation, marqué par la stupeur générale des personnes présentes, est immédiatement devenu viral.

Sur internet, les réactions des admirateurs de la franchise oscillent entre hilarité et admiration face au manque total d’ego de la star hollywoodienne. Beaucoup s’amusent du fait que même l’acteur officiel ne parvienne pas à gagner un concours basé sur ses propres mimiques, tandis que d’autres soulignent l’authenticité et la sympathie du couple, qui a joué le jeu sans exiger le moindre traitement de faveur.

Un coup de projecteur sur le prochain film Marvel

Cet événement humoristique s’inscrit dans le cadre de la tournée promotionnelle espagnole pour le long-métrage Spider-Man: Brand New Day, dont la sortie en salles est programmée pour le 31 juillet prochain. Réalisé par Destin Daniel Cretton, ce nouvel opus rassemble une distribution d’envergure comprenant notamment Sadie Sink, Jon Bernthal, Jacob Batalon ou encore Mark Ruffalo.

Le scénario du film reprend quatre ans après les événements de Spider-Man: No Way Home, alors que le sort du Docteur Strange a effacé le souvenir de Peter Parker de la mémoire collective.

Ce dernier continue de défendre anonymement la ville de New York tout en enquêtant sur une menace inédite, alors même que ses capacités traversent une phase de mutation complexe. Une intrigue aux enjeux dramatiques majeurs, qui contraste radicalement avec la légèreté de cette défaite madrilène.

(jod)