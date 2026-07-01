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«Obsédée»: Miley Cyrus immortalisée en poupée Barbie

LOS ANGELES, CA - MAY 22: Miley Cyrus is seen on May 22, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by PG/Bauer-Griffin/GC Images)
Miley Cyrus fait désormais partie de la grande famille Mattel. GC Images

«Obsédée»: Miley Cyrus a désormais son double miniature

La pop star américaine s'associe à Mattel pour le lancement d'une poupée de collection haut de gamme inspirée de son univers visuel, marquant une nouvelle étape symbolique dans sa carrière.
01.07.2026, 14:5801.07.2026, 14:58

Miley Cyrus a désormais une poupée Barbie à son effigie. La chanteuse américaine rejoint officiellement le cercle très fermé des icônes de la musique immortalisées par Mattel.

Ce nouveau modèle de collection, issu de la gamme «Signature Series», s'inspire directement de l'esthétique affirmée de l'artiste dans son clip vidéo pour le titre Golden Burning Sun, issu de son album Something Beautiful sorti en 2025.

L'alter ego de Miley Cyrus est de retour

Pour la musicienne, qui a récemment célébré l'obtention de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, cette collaboration va bien au-delà du simple produit dérivé. A la découverte du premier prototype dans un aperçu exclusif, l'interprète de Adore You n'a pas caché son enthousiasme face au résultat visuel.

«Je suis obsédée, je l'adore!»

La chanteuse a ajouté que «chaque petit détail de ce design était un rêve». Elle s'est dite immédiatement conquise par le travail de précision réalisé sur sa réplique miniature, qui arbore une veste en simili cuir, un pantalon skinny, des chaussures noires pointues ainsi que des lunettes de soleil caractéristiques.

Les mauvaises langues diront que la poupée ne lui ressemble pas trop, mais on vous laisse juge.

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images: instagram @mileycyrus
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Collaboration minutieuse

Cette création est le fruit d'un travail conjoint minutieux entre Miley Cyrus et les équipes de designers de la célèbre marque de jouets. L'artiste s'est impliquée personnellement dans le processus créatif pour donner vie à sa vision, veillant à la fidélité de chaque élément, «jusqu'à la forme de la chaussure» et «la texture des cheveux».

Au cœur de ses exigences figurait également la présence indispensable d'un accessoire symbolique. «C'était très important pour moi qu'elle tienne un micro», confie-t-elle, ajoutant que cet objet «symbolise non seulement la musique, mais aussi le fait d'avoir une voix».

Une femme menace de plomber les fiançailles de Miley Cyrus

L'interprète explique avoir passé énormément de temps à peaufiner les moindres détails, une étape essentielle pour sa propre créativité et la façon dont elle se représente. «Chaque détail a été pensé avec soin», ajoute-t-elle, «et nous avons passé beaucoup de temps à la perfectionner, non pas pour qu'elle soit parfaite, car cela ne me représenterait pas, mais pour vraiment travailler les détails de ce look "Golden Burning Sun".»

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image: mattel

De son côté, Mattel assure «honorer l'empreinte culturelle durable d'une artiste complète», célébrant son parcours en tant que «musicienne, actrice et défenseure de l'expression de soi.»

La poupée rejoint d'autres grandes figures de l'histoire de la musique déjà célébrées par la marque, telles que Mariah Carey, Aaliyah ou encore Stevie Nicks. Disponible exclusivement sur les plateformes de vente en ligne officielles, cette édition limitée suscite déjà un vif intérêt auprès des collectionneurs et des fans de la star, qui risquent bien de se l'arracher.

Miley Cyrus présente sa Barbie:

Vidéo: instagram

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