C'est au coeur de sons électro que le nouvel univers d'Angèle prend forme.

Angèle change de cap

Quatre ans après le succès de son album Nonante-Cinq, la chanteuse belge Angèle officialise son grand retour avec l'annonce d'un nouvel opus intitulé Instinct. Un virage musical affirmé, résolument tourné vers l'électro et la techno, qui attise déjà la curiosité des fans.

Plus de «Divertissement»

C'est désormais officiel: Angèle s'apprête à faire vibrer son public au rythme de sonorités inédites. L'artiste de 30 ans vient d'annoncer la sortie prochaine de son troisième album studio, baptisé Instinct. Ce projet marque une évolution nette par rapport à la pop colorée et douce à laquelle elle avait habitué son audience, confirmant une transition radicale vers l'univers de la techno et de l'électro.

Les prémices de cette métamorphose avaient marqué les esprits lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, où la chanteuse avait interprété une reprise du titre électro Nightcall de Kavinsky aux côtés du groupe Phoenix. Une direction confirmée en février dernier grâce à une collaboration sensuelle avec le duo français Justice sur le morceau What You Want.

Angèle - What You Want (feat. Justice) Vidéo: YouTube/Angèle

Un second single libérateur et survolté

Pour donner un avant-goût plus précis de cette nouvelle ère, Angèle a partagé le vendredi 19 juin un second extrait de ce futur album, intitulé Dis-le. Ecrit et composé par l'artiste belge, et produit avec son fidèle collaborateur Tristan Salvati, ce titre pulse à 100 à l'heure.

Angèle - Dis-le (Official Video) Vidéo: watson

Flirtant ouvertement avec la techno, Dis-le se veut une ode libératrice à la prise de pouvoir. Le morceau se présente comme une invitation à briser le silence, à exprimer ses sentiments profonds pour s'en défaire et à affirmer haut et fort sa véritable identité, relaie BFM.

Une sortie attendue pour la rentrée?

Reste à savoir comment cette métamorphose musicale se déploiera sur l'intégralité de Instinct. Pour le moment, Angèle n'a pas communiqué de date de sortie précise, se contentant d'annoncer son projet pour la fin de l'année 2026.

Cependant, le calendrier pourrait se préciser très rapidement: comme le laissait entendre Le Parisien en février dernier, ce nouvel album très attendu pourrait bien voir le jour dès la rentrée.

(jod)