Le Festival du film de Locarno dure dix jours et débute aujourd'hui, le 5 août. Image: KEYSTONE

Les films et les stars à ne pas manquer au Festival de Locarno

Le Festival du film de Locarno s’ouvre ce 5 août pour onze jours de projections. Avec pas moins de 233 films à l’affiche, une pluie de stars attendues sur les rives du lac Majeur et une riche programmation parallèle, difficile de s’y retrouver. Voici les principaux rendez-vous à ne pas manquer.

Plus de «Divertissement»

L’actrice Isabella Rossellini sera l’une des grandes invitées de cette 79e édition. Dès la cérémonie d’ouverture, elle recevra l’Excellence Award, qui récompense une personnalité ayant marqué le cinéma contemporain. Le lendemain, le 6 août, elle sera à l’honneur sur la Piazza Grande avec l’une de ses performances les plus emblématiques, Sailor et Lula (Wild at Heart, 1990) de David Lynch. Le même jour, à 10h30, elle rencontrera le public au Forum Spazio Cinema.

Isabella Rossellini lors de la première de The Beauty à New York, en 2026. Image: keystone

L’actrice Asia Argento sera, elle aussi, récompensée pour l’ensemble de sa carrière le 13 août. Dès le 6 août, elle apparaîtra sur l’écran géant de la Piazza Grande dans Armony (2026), du réalisateur italien Dario Albertini. Une rencontre publique avec le public est également prévue le 14 août à 10 h 30, au Forum Spazio Cinema.

Asia Argento lors de la Fashion Week de Milan en 2026. Image: keystone

Le réalisateur James Gray recevra quant à lui le Pardo alla Carriera (Léopard d’honneur pour l’ensemble de sa carrière) le 9 août, sur la Piazza Grande, avant d’y présenter son nouveau film Paper Tiger (2026), qui sera projeté dans la foulée. Le long métrage a été dévoilé en première mondiale lors du Festival de Cannes en mai dernier. James Gray rencontrera ensuite le public le 10 août à 13 h 30, au Forum Spazio Cinema.

James Gray lors du Festival de Cannes 2026. Image: imago

Les films à ne pas manquer

Cette année, le thème de la famille traverse une grande partie de la programmation. Dans cette veine, on peut notamment citer la comédie romantique Brave New Love, de la réalisatrice danoise Maria Bäck, en compétition internationale pour le Léopard d’or.

Egalement en lice pour la plus haute distinction, Nun dul dega eomne (Nowhere to Lay My Eyes), du réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo. Ce dernier connaît bien Locarno: il y a remporté le Léopard d’or en 2015 avec Un jour avec, un jour sans (Right Now, Wrong Then).

Présenté pour la première fois en Suisse sur la Piazza Grande, The Invite (2026), le nouveau film d’Olivia Wilde, dont elle est également l’une des interprètes, fait partie des œuvres les plus attendues. Le directeur artistique du festival, Giona A. Nazzaro, le décrit comme «l’un des grands succès en salles de l’automne prochain».

Olivia Wilde lors du Met Gala 2026. Keystone

Les amateurs de grands classiques retrouveront également les traditionnelles séances de minuit sur la Piazza Grande, avec trois œuvres incontournables:

Sailor et Lula (Wild at Heart, 1990), de David Lynch;

Danse avec les loups (Dances with Wolves, 1990), de Kevin Costner, dans une version restaurée, intégrale et non censurée de quatre heures;

Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, projeté à l’occasion du 50e anniversaire de sa sortie.

La rétrospective de cette 79e édition est intitulée «Red & Black». Elle s’intéresse à la liste noire d’Hollywood, sur laquelle figuraient de nombreux artistes de gauche durant l’ère du maccarthysme. Les organisateurs décrivent cette période comme «répressive, mais extraordinairement féconde sur le plan artistique». La sélection met notamment à l’honneur des œuvres de John Garfield, Joseph Losey, Dalton Trumbo, Dorothy Parker, Richard Wright et Charlie Chaplin.

Comment le cinéma suisse est-il représenté?

Cette année, le festival programme 36 films suisses, dont huit coproductions. Parmi eux figure Frank & Louis, premier long métrage en langue anglaise de la réalisatrice argovienne Petra Volpe, récemment saluée pour Heldin. Après une première mondiale au Festival de Sundance, le film sera présenté en première européenne sur la Piazza Grande.

Petra Volpe lors de la remise du Prix du cinéma suisse «Quartz 2026». Image: keystone

En compétition internationale, le réalisateur helvético-portugais Basil Da Cunha tentera de décrocher le Léopard d’or avec O Jacaré. Le film constitue le dernier volet de sa trilogie consacrée au quartier de Reboleira, dans la banlieue de Lisbonne.

Hors compétition, la série documentaire suisse en quatre épisodes Der Engelmacher sera présentée pour la première fois au monde. Réalisée par Marina Klauser, elle retrace l’histoire de la communauté religieuse suisse Methernita et de son fondateur Paul Baumann, accusé d’abus sexuels sur mineurs.

Bien plus que du cinéma

Le Festival de Locarno ne se résume pas aux projections. Pendant onze jours, la ville entière vit au rythme de l’événement et propose une programmation culturelle particulièrement riche. Les amateurs de musique pourront notamment assister aux concerts organisés à la Rotonda, avec à l’affiche le chanteur italien Enrico Ruggeri, le groupe suisse 77 Bombay Street, le Tessinois Sebalter ou encore le jeune artiste pop suisse Soleroy.

Plusieurs expositions sont également au programme. Piazza Nostra, installée dans la cour intérieure du Museo Casorella et le long d’un parcours à travers la ville, côtoie Voix de l’histoire du Festival du film de Locarno (du 6 août au 10 janvier 2027), qui donne la parole à celles et ceux ayant vécu le festival de l’intérieur. Enfin, L’Œil dynamique. Chemins de la perception, présentée au Museo Casa Rusca, explore les mécanismes de la perception dans l’art des XXe et XXIe siècles.

Créé en 1946, le Festival du film de Locarno compte parmi les manifestations cinématographiques les plus anciennes et les plus prestigieuses d’Europe, aux côtés de la Mostra de Venise (1932), du Festival de Cannes (1946) et de la Berlinale (1951). Au fil des décennies, il s’est imposé comme un véritable tremplin pour les jeunes cinéastes. Sa 79e édition se déroule du 5 au 16 août 2026. (mbr/sda)