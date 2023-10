25 mèmes qui prouvent que l'automne est la meilleure des saisons

L’automne est la meilleure des saisons, la preuve en 25 mèmes

Nous sommes en octobre, et pour certains au bureau, encore en short. Mais où a bien pu passer notre «pumpkin season»?

L'automne, ce n'est pas JUSTE une saison. C'est une esthétique. Un mode de vie. Un lifestyle, quoi. L'automne, ça va avec l'envie...



... de se colorer la tignasse en auburn, de le regretter trois mois après, d'entendre les feuilles crisser sous les pieds, de se rappeler que le mot «crisser» existe, de recommencer à boire du chocolat chaud, de voir de vieux films d'Halloween, d'acheter des bottes de cavalier, de s'acheter une cape et crever de chaud au début de saison, et de froid en décembre, de manger des marrons chauds même si on déteste ça, et de prononcer mille fois par jour le mot «pumpkin», même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire.

Alors certes, avec ce grand soleil qui nous place sous le signe de l'été indien, on a un peu de peine à se mettre dans l'ambiance. Pas de panique! watson vous couvre! voici 25 mèmes qui vous plongeront dans la plus délicieuse des saisons.

Mon Ami :«Je suis si triste que l'été se termine.»

Moi :

«Si la température maximale est d'un peu moins de 34 degrés au lieu d'un peu moins de 37 degrés».

«Quand l'automne, c'est la vie»

«Voilà comment on attend l'automne...»

Dès qu'on voit une feuille morte au sol...

«Préparez-vous, tout ce qui contient le mélange d'épices Pumpkin va arriver».

Mes amis : «T'as intérêt à ne pas recommencer avec toutes ces conneries d'Halloween».

Moi :

Moi, chez Starbucks, au moment où je vois une feuille tomber: «Donne-moi le mélange d'épices d'automne».

«Quand on marche sur une feuille et qu'elle ne crisse pas».

«Tu veux sortir aujourd'hui et faire quelque chose?

Je réponds : «Avec ce temps? Avec un tel ciel bleu et un tel soleil?»

Dès je vois quelque chose avec Pumpkin Spice:

«Ferme-la et prends mon argent».



Quand il fait trop chaud en octobre, mais qu'on est fin prêt pour l'automne.

Ami : «Beurk, je suis tellement triste que l'été soit terminé»!

Moi :

«Je laisse entendre que je suis prête pour l'automne.»

«Je suis prêt pour l'automne!»

Une seule feuille tombe:

«C'est déjà l'automne?»



Tout le monde: «Dommage que l'été soit fini».

Moi:

Moi, dès qu'une feuille touche le sol...

Ton cerveau.

Mon cerveau.

Dehors, il fait 34 degrés.

Epouse: *allume une bougie parfumée d'automne*.

«Hé, les filles, j'ai une météo à moins de 24 degrés et des Pumpkin Spice Lattes.»

A quoi ressemble l'automne sur Internet.

A quoi ressemble l'automne vu de ma fenêtre.

Amis : «L'été s'est terminé trop vite.»

Moi :

Moi, dès que je sens une petite brise d'automne/hiver.

*Moi, dès que je vois une seule feuille morte sur le sol*

Moi pendant les trois prochains mois...

