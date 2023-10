22 personnes qui apportent un peu de fun au travail

«Cher visiteur



Afin de protéger ma concentration et ma raison, j'ai décidé d'instaurer une politique de porte ouverte.



La porte est ouverte: N'hésitez pas à frapper pour entrer, oui, j'aimerais bien avoir une conversation!



Porte fermée: Ne frappez pas et n'entrez pas, à moins que vous n'ayez quelque chose d'urgent à faire*.



Je suis extrêmement distraite et je vais donc vous parler jusqu'à la fin au lieu d'écrire ma thèse.



Ne jamais: entrer sans frapper.



*Liste des choses urgentes:

- Le bâtiment ou quelqu'un est en train de brûler

- Tu m'apportes du café

- Révolution

- Il y a un chien»