Harry et Hermione ont organisé une méga teuf à Poudlard

En utilisant l'intelligence artificielle, un artiste a transporté Harry et tous ses amis dans le sous-sol d'une rave party. Et le résultat est bluffant. Une chose est certaine: s'ils avaient autant teufé, les étudiants en magie n'auraient pas trouvé le temps pour sauver le monde.

À l'aide d'un programme d'IA, l'artiste Ed Haas a non seulement fait danser (et cokéfié) Ron, Hermione et compagnie, mais il a également ressuscité Severus Rogue, Albus Dumbledore et l'elfe Dobby pour une dernière fête. Le résultat est plus que sauvage.

Bienvenue à la «Poudlard-Rave of 1996»!

Harry Pothead et Hermine Anger.

Image: Ed Haas/Bing/Dalle3

Bien entendu, nous partons du principe que Harry est majeur.

Image: ed haas/bing/dalle3

Rhum Weasley ne peut pas manquer une telle fête:

Image: ed haas/bing/dalle3

Quand on est tellement ivre qu'on ne remarque même pas qu'on a déjà une cigarette à la bouche.

Image: ed haas/bing/dalle3

Quand l'elfe de maison Dobby se lâche.

Image: ed haas/bing/dalle3

Image: ed haas/bing/dalle3

Harry saurait-il fabriquer lui-même sa coke?

Image: ed haas/bing/dalle3

DJ Albus.

Image: ed haas/bing/dalle3

Deux bières pour Luna Lovegood.

Image: ed haas/bing/dalle3

Drago Malefoy noie son chagrin.

Image: ed haas/bing/dalle3

DJ Voldi fait tomber de grosses basses.

Image: ed haas/bing/dalle3

Image: ed haas/bing/dalle3

Puis il «vibe» avec Dumbledore.

Image: ed haas/bing/dalle3

Le choixpeau magique se croit toujours supérieur.

Image: ed haas/bing/dalle3

Severus Rogue est déchaîné.

Image: ed haas/bing/dalle3

Tout ce temps, il avait simplement besoin d'une bonne bière au beurre.

Image: ed haas/bing/dalle3

Hagrid sera toujours le roi du bal.

Image: ed haas/bing/dalle3

Il a perdu sa bière (et son bébé dragon). Image: ed haas/bing/dalle3

Tu connais un bon sort pour nettoyer le vomi dans tes cheveux, Hermione?

Image: ed haas/bing/dalle3

On est tous passé par là, Hermione.

Avada fin de soirée. Image: ed haas/bing/dalle3

Coma idyllique. Image: ed haas/bing/dalle3

Et maintenant — hips! — MILLE POINT POUR GRYFFONDOR.

Image: ed haas/bing/dalle3

(sim)

