Ces 24 personnes n'ont pas passé de bonnes vacances 😓

L'utilisatrice de Reddit écrit : «J'emporte toujours des médicaments pour aider à la digestion pendant les fêtes. Il y a quatre jours, j'ai eu la diarrhée et je me suis souvenue, soulagée, que j'avais emporté des médicaments. Il s'est avéré que j'avais emporté des laxatifs».

La personne écrit : «J'ai voyagé à l'étranger et j'ai apporté mon drone pour prendre des photos avec. Je me suis promené jusqu'au sommet d'une magnifique colline et là, j'ai découvert, dépité, que j'avais oublié les batteries à la maison».

Cette personne écrit : «Avant l'époque de TripAdvisor, lors de vacances en famille en Écosse, nous passions deux heures à marcher jusqu'à une grotte célèbre, en nous attendant à ce qu'elle soit souterraine et, justement, qu'elle contienne tout ce qui fait partie d'un enfer spectaculaire ... des années plus tard, voici la grotte en question...».

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

On a joué à «Starfield» et on a des étoiles plein les yeux

C’est l'un des jeux les plus attendus de l'année. Starfield arrive sur PC et Xbox ce 6 septembre 2023 et nous avons eu la chance de pouvoir l'explorer.

Après des dizaines d’années à côtoyer l’univers médiéval, dont je ne suis pas spécialement friand, Bethesda décide de nous emmener dans un endroit sans limite. Un lieu où tout est possible et où chaque récit peut avoir un sens. Loin des épées et des armures, je suis enfin monté dans la navette Starfield, celle qui m’a emmené dans une aventure solitaire, parce que je l’ai voulu, à la recherche de réponses à mes questions, et avec mon souhait d’aider les gens.