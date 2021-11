On aime voir l'échec chez son voisin? Voici 19 fails!

Le marathon de New York en images et en gifs

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi dans sa cuisine, sur un tournage ou sur le catwalk? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, aussi sucrés et doux que les cookies de John Travolta (j'y viens).

The Rock a réagi à l'actu en prenant une grande décision. Suite à l'accident sur le tournage de Rust, où Alec Baldwin a mortellement touché la directrice de la photographie, Dwayne Johnson a promis de ne plus utiliser de vraies armes à feu sur ses tournages. Ce qui signifie, du coup, que la mitraillette ci-dessous (ou la Kalashnikov, ou le bazooka, je sais pas comment on appelle cette chose) était un vrai engin qui tire de vraies balles? Good to know.