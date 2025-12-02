assez clair, brumeux-1°
Divertissement
Storypics

C'est mardi, c'est l'heure des Fails

Des images drôles.
Enfin, des Fails!Image: instagram/watson

Cessez de travailler, c'est l'heure des Fails!

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
02.12.2025, 05:3602.12.2025, 05:36
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Inutile de faire de blabla. On sait que vous aimez les Fails, donc on est là pour vous en fournir sous le manteau.

C'est partiiiiiii!

Commençons par: l'esprit de Noël

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Allez, on se met dans l'ambiance de NOËL!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La petite bêtise mignonne de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Doucement, doucement...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avez-vous déjà pris votre petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Pourquoi avons-nous soudainement pitié du pain?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'EST DÉGOÛTANT!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On ne rit pas des enfants, vous le savez.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ou presque jamais.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, quelques images...

Quel titre sympa!

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Un voleur armé d'un couteau tente de braquer un magasin à Glasgow, mais est battu à coups de balai-serpillière, puis tente de braquer un magasin voisin et est à nouveau battu à coups de balai-serpillière.

Au cas où quelqu'un demanderait encore d'où viennent les enfants.

Die lustigsten Fails der Woche: Weihnachtsmann Rutschbahn für Kinder
Image: instagram

Le Père Noël les défèque.

Arrêtez ça lorsque vous faites votre grosse commission

Une jolie impression. <3

Die lustigsten Fails der Woche: Deko-Fail
Image: reddit

H WHA FUN.

Le classique annuel.

Die lustigsten Fails der Woche: Alt aber gut: Giving head
Image: instagram

Il pourrait aussi s'agir d'un Win.

C'est vous l'échec...

Die lustigsten Fails der Woche: Herzige Welpen
Image: reddit

...si vous voyez des choses qui n'existent pas. Ce sont des chiots adorables!

Le mème raté de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Il faut en laisser pour les autres, Madame!

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Le Black Friday est terminé, mais on est toujours aussi généreux!

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

La blague est ratée. Elle aurait pu être drôle.

Die lustigsten Fails der Woche: Scheibenwischer
Image: reddit

Le faux de la semaine: Il n’est pas aussi cool que Spider-Man, il est plutôt…

Lustige Fälschungen als Fail: Medium Spider
Image: reddit

...tout à fait dans la moyenne.

La photo de passeport enfant de la semaine:

Lustigste Fails der Woche: Kind in Passfoto
Image: instagram

Nous ne connaissons pas le contexte, mais nous pouvons l'imaginer.

Die lustigsten Bilder der Woche: Fail im Lift
Image: instagram

N'appuyez pas sur les boutons d'ascenseur avec vos parties génitales. Vous êtes filmé.

Un bien joli tour.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet....

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaoooOOOoooooo!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Sa réaction est très chou, et mature!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Parce que c'est tellement bon, le voici en pleine qualité:

Thèmes
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
1 / 3
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
source: shutterstock
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
