Cessez de travailler, c'est l'heure des Fails!

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Inutile de faire de blabla. On sait que vous aimez les Fails, donc on est là pour vous en fournir sous le manteau.

C'est partiiiiiii!

Commençons par: l'esprit de Noël

Allez, on se met dans l'ambiance de NOËL!!!

La petite bêtise mignonne de la semaine:

Doucement, doucement...

Avez-vous déjà pris votre petit-déjeuner?

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

Pourquoi avons-nous soudainement pitié du pain?

C'EST DÉGOÛTANT!

On ne rit pas des enfants, vous le savez.

Ou presque jamais.

Et maintenant, quelques images...

Quel titre sympa!

Un voleur armé d'un couteau tente de braquer un magasin à Glasgow, mais est battu à coups de balai-serpillière, puis tente de braquer un magasin voisin et est à nouveau battu à coups de balai-serpillière.

Au cas où quelqu'un demanderait encore d'où viennent les enfants.

Le Père Noël les défèque.

Une jolie impression. <3

H WHA FUN.

Le classique annuel.

Il pourrait aussi s'agir d'un Win.

C'est vous l'échec...

...si vous voyez des choses qui n'existent pas. Ce sont des chiots adorables!

Le mème raté de la semaine:

Il faut en laisser pour les autres, Madame!

Le Black Friday est terminé, mais on est toujours aussi généreux!

La blague est ratée. Elle aurait pu être drôle.

Le faux de la semaine: Il n’est pas aussi cool que Spider-Man, il est plutôt…

...tout à fait dans la moyenne.

La photo de passeport enfant de la semaine:

Nous ne connaissons pas le contexte, mais nous pouvons l'imaginer.

N'appuyez pas sur les boutons d'ascenseur avec vos parties génitales. Vous êtes filmé.

Un bien joli tour.

Eeeeet....

... CiaoooOOOoooooo!!

Bonus-Win

Sa réaction est très chou, et mature!

Parce que c'est tellement bon, le voici en pleine qualité: