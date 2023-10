source: sad and useless

24 preuves que les chats cachent bien leur jeu

On adore nos amies les boules de poils. Mais il faut avouer que parfois, les chats ont des attitudes de divas. Le calendrier «Cat Shaming 2024» remet les pendules à l'heure.

Plus de «Divertissement»

Nos amis les chats sont adorables. Ils font notre fierté. Mais voilà, ces petites créatures peuvent bien souvent se montrer sans pitié. Surtout, elles semblent ne jamais ressentir de honte. On peut nous attaquer les pieds, puis se rouler en boule et ronronner à nos côtés dans le lit, comme si de rien n'était. On peut défoncer notre canapé à coups de griffes, mais frotter son adorable petit museau sur notre joue avant que sonne «croquettes O'clock». A se demander si les chats ne sont pas de créatures façonnées par le diable, faites pour nous faire tourner en bourrique.

Si vous êtes plus branché déco' d'intérieur👇 Ces 17 intérieurs de maison sont un vrai cauchemar

Heureusement, il existe un calendrier qui remet les pendules à l'heure. Le «Cat Shaming Calendar 2024» ne fait rien d'autre que d'afficher quels sont les péchés mignons de nos Felix adorés. Une petite revanche sur nos matous, en toute douceur...mais en toute franchise. On regarde ensemble?

Leggooooooo!

source: sad and useless

«Mon nom est Oscar. Je ne sais pas comment rester à l’écart des comptoirs de cuisine et de la nourriture lorsque mes propriétaires dorment.»

source: sad and useless

«J’ai sommeil à force de vomir des tripes de souris partout dans la cuisine!! Ralph»

source: sad and useless

«La nourriture doit être étalée sur le sol comme des graines pour poulets, sinon je vais la manger trop vite et la vomir. Et puis je la mangerai à nouveau.»

source: sad and useless

«J’ai battu le chien. Maintenant, chaque fois qu’il me voit, il pleure à l’aide. Tous les chiens du quartier ont peur de moi.»

source: sad and useless

«J'aime observer les gens qui sont aux toilettes.»

source: sad and useless

Bon, vous avez compris :-))

source: sad and useless

«Je bois l'eau des toilettes. Comme un chien. »

source: sad and useless

«Salut, je suis Alex. J'étais enfermé dans la salle de bains avec une souris. Au lieu de l'attraper, j'ai fait caca dans ma caisse, et j'ai miaulé pour qu'on me laisse sortir. Je suis un échec. XoXo»

source: sad and useless

«J'ai mordu le laptop si fort que je l'ai bousillé. »

source: sad and useless

«Si quelqu'un arrête de me caresser et s'en va, je le poursuis et mords ses pieds!»

source: sad and useless

«J'ai mangé le pinceau à pâtisserie.»

source: sad and useless

«Je suis la raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir de plante à la maison.»

source: sad and useless

«J'ai pissé sur le hamster.»

Sans pitié.

source: sad and useless

«J’ai réussi à enlever le couvercle de l’urne, puis j’ai éternué dans les cendres de grand-mère.»

source: sad and useless

«Je fais semblant d'apprécier les visiteurs, mais quand ils se penchent pour me caresser, je les mords.»

source: sad and useless

«Je suis Benny. Je suis un voleur de saucisses.»

source: sad and useless

«Je suis la raison pour laquelle nous ne récupérerons pas le dépôt de garantie.»

source: sad and useless

«J'ai regardé une souris manger ma nourriture et je n'ai rien fait.»

source: sad and useless

«Je fais caca sur le tapis quand je suis en colère.»

On reste dans le thème?

Les meilleurs fails de chats

Vidéo: watson

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides