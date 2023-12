23 idées de sapins de Noël pour les paresseux

Faire un sapin, ça coûte cher, ça prend du temps (et on risque de se bloquer le dos). Voici 23 alternatives qui tiennent debout (on ne sait pas comment).

On le sait, Noël, ce n'est pas qu'une période rassemblant joie, neige, sauces épaisses et bonne humeur. C'est aussi tout un tas de trucs à faire et à organiser, comme le plan de table du 24, ou encore... la décoration du sapin.

Mais figurez-vous que décorer un vrai sapin (celui de la forêt, qu'on a lâchement martelé jusqu'à son agonie), ou un sapin en plastique (celui qui dort au grenier depuis 360 jours), c'est du boulot (et c'est cher)! Dites-vous qu'on passe plus de temps à déballer les fragiles petits angelots au vernis écaillé qui appartenaient à notre mère-grand, et à sortir la crèche et les boules en verre à 50 boules de leur papier bulle, qu'à faire des rondes autour de ce fichu rameau sous hormones!

Mais pas de panique, la Toile est là, en 2023, pour nous souffler des idées sur l'art de la sobriété et du moindre effort. Et quand il s'agit d'improviser des sapins faits de bric et de broc, y a toujours du monde. Florilège!

Le team des informaticiens a eu le déclic... sad and useless

De toute façon, on nous ramène tout le temps des paquets chelous au bureau... sad and useless

J'aurais rajouté un billet doux: «C'est ton tour pour la lessive! <3» sad and useless

Ce sapin va vite transpercer le plafond... sad and useless

E.T., téléphone, sapin. sad and useless

Un sapin sur Tatooine... sad and useless

En vrai, c'est minimaliste et mégastylé. sad and useless

Faut pas exagérer, non plus... sad and useless

Pour une fois que cette vignette va servir à quelque chose! sad and useless

C'est presque mieux de ne rien faire. sad and useless

Si c'est pour faire autant d'efforts, autant faire un vrai sapin, nan? sad and useless

Avoir un chat ne devrait pas constituer un blanc-seing pour ne rien foutre. sad and useless

Chut! On va pas le dire devant elle, mais... elle s'est un peu fait arnaquer, non? sad and useless

Faut une loupe... sad and useless

Mh... Non. Y a vraiment quelqu'un qui a fait ça, qui a reculé de trois pas pour admirer son œuvre, et qui a dit: «Pas maaaal!»? sad and useless

Oui, ça rend presque les tâches plus fun. sad and useless

Pour déboucher les chiottes, ce sera moins pratique. sad and useless

Je ne sais plus. sad and useless

Non, mais, est-ce une façon de traiter des livres?? sad and useless

Playa del Noël. sad and useless

Cette personne a presque un esprit créatif. sad and useless

Je vais en faire un avec mes paquets de corn flakes. sad and useless

Voilà, au moins un petit sapin tout sympa dans le lot. sad and useless

(jod)

