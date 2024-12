Et là, vous vous dites: mais qui sont les talentueux graphistes qui se cachent chez watson???

Le Père Noël, cette année, c'est Schwarzenegger

La star a partagé sur Instagram une photo de lui sur le tournage d'un film où il joue le Père Noël. Il sera bientôt à l'affiche de The Man with the Bag.

Soit Arnold Schwarzenegger nous en a trop dit, soit pas assez. L'acteur âgé de 77 ans a dévoilé une photo de lui sur Instagram aux côtés de l'acteur Alan Ritchson. Il a écrit: «Santa Claus is coming to town!». Et Santa Claus, cette année, c'est bel et bien lui. Schwarzy est à l'affiche de The Man With The Bag, un film qui sera diffusé sur Prime Video. Pour le moment, aucune date n'a été dévoilée, mais il y a fort à parier que ce long métrage soit diffusé pendant les Fêtes, parce que l'histoire se déroule ... pendant les Fêtes.

Dans ce film dont la bande-annonce n'a pas encore été dévoilée, Arnold Schwarzenegger joue un Père Noël moderne. Il porte certes une barbe blanche, mais pas l'énorme machin qui prend feu si tu approches un briquet un peu trop près. Une barbe courte de hipster. Il ne porte pas non plus le traditionnel manteau de Santa Claus, mais un duffle-coat rouge et une écharpe scandinave. Bref, il a le look du grand-père dans le téléfilm de Noël qui passe sur M6 le mardi à 15 heures. Il n'a d'ailleurs pas le physique du traditionnel vieil homme. Le Père Noël version Schwarzy a un physique aussi sec qu'une dinde restée trop longtemps au four.

Alan Ritchson et Arnold Schwarzenegger sur le tournage de The Man with the Bag. instagram

Mais Santa Claus version 2024 est dans la sauce: quelqu'un a volé son «sac magique», celui dans lequel il met les cadeaux des enfants. Pour le retrouver, il se tourne alors vers sa liste de vilains, ceux qui n'ont jamais été sages, et demande de l'aide à un voleur nommé Vance (Alan Ritchson). Aidé également par un groupe de marginaux, il «devra réaliser le plus grand casse de sa vie pour sauver Noël.»

On se dirige donc vers un film d'action et si on a de la chance, un film drôle. D'ailleurs, le pitch ressemble à celui d'un autre film sorti au début du mois de décembre sur Prime également: Red One. Dans cette comédie d'action, le Père Noël a été enlevé et le chef de la sécurité du Pôle Nord (Dwayne Johnson) fait équipe avec un chasseur de primes (Chris Evans) pour le retrouver et ainsi, sauver Noël.

The Man with the Bag, qui est également une chanson de Noël, est réalisé par Adam Shankman (Hairspray) et une partie de l'intrigue se déroule à New York, comme le précise Schwarzy dans son message Instagram.

