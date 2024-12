Jeremstar n'a pas du tout aimé sa visite au village du Père Noël. capture d'écran twitter

«De la merde»: Jeremstar a visité le village du Père Noël en Laponie

Le youtubeur, suivi par plus de 2 millions de followers sur Instagram, a posté une vidéo de sa visite du village du Père Noël. Selon lui, c'est une grosse arnaque.

Le village du Père Noël, sur le papier, ça fait rêver. En plus, en Laponie, dans le fief de Santa Claus, on se dit que ça ne peut être qu'authentique. Le youtubeur Jeremstar casse le rêve en partageant une vidéo de 3 minutes dans laquelle il montre l'envers du décor de ce parc à thème situé à Rovaniemi, en Finlande.

Jeremstar s'est fait connaitre sur YouTube en interviewant des stars de la télé-réalité française dans sa baignoire. Qu'on aime ou pas le personnage suivi par 2,7 millions de followers sur Instagram, il faut reconnaître que les images parlent d'elles-mêmes.

La déco à l'extérieur laisse à désirer. On voit un sapin décoré d'une minable guirlande lumineuse. A l'intérieur, ce n'est pas mieux. Un traineau qui ressemble à «une décharge» est rempli de boîtes en carton vides avec, parfois, des mouchoirs sales.

Et il faut faire une heure de queue pour voir le Père Noël sans pouvoir prendre de photo avec son propre smartphone. La salle du restaurant ne fait pas rêver non plus avec ces grandes tables de salle communale. Pour ce qui est des activités, on peut se faire tirer par un renne sur «une piste de 400 mètres» qui ressemble à l'A1 entre Genève et Lausanne. Tout semble approximatif et mal entretenu.

Ce qui a aussi choqué Jeremstar, c'est les prix: 106 euros (environ 100 francs) pour deux places de bus aller-retour sans qu'on sache d'où il est parti. L'entrée du village est quant à elle, gratuite. Ensuite, la photo avec le vieil homme barbu coûte 37 francs. Même prix pour la Mère Noël (au moins, les Finlandais respectent l'égalité salariale). Quant au merchandising, Jeresemstar montre dans sa vidéo un économe en forme de renne à 24 francs et un pull à 250 francs et fait remarquer qu'un grand nombre de choses sont faites en Chine.

«Je vous conseille vraiment d’éviter ce lieu. Il y a des choses beaucoup plus authentiques à faire en Laponie, dans la nature. Des choses plus traditionnelles, comme aller à la rencontre des gens qui vivent ici»

Le sentiment d'arnaque et cette «machine à fric» qu'il dénonce, on le retrouve dans les avis sur Tripadvisor. Nombreux sont les avis négatifs qui pointent du doigt le côté commercial de l'endroit. Même son de cloche sur Google Reviews où les clients se montrent principalement déçus.

Néanmoins, le village du père Noël voit chaque année affluer des masses de touristes, notamment en décembre. En 2023, plus de 1,2 million de personnes ont visité ce parc à thème, été comme hiver.

