Kate et William ne se sont pas foulés pour leur carte de fin d'année

Après le roi Charles et Camilla, puis Harry et Meghan, au tour de la princesse et du prince de Galles de dévoiler enfin leur traditionnelle carte de vœux pour les Fêtes. Une image qui a comme un goût de réchauffé, mais c'est normal. Voici pourquoi.

Année difficile, carte peu frivole. Alors que Kate et William doivent voir se profiler la fin de cette année («l'une des plus dures de sa vie», avait confié l'héritier du trône il y a quelques semaines) avec soulagement, le couple royal a probablement préféré ménager ses efforts sur la carte qui doit venir clore ce mauvais cru 2024.

Tout un symbole

Du coup, rien de bien excitant. Une photo déjà publiée en septembre sur les réseaux sociaux de la famille Wales - mais tout de même remixée à la sauce Noël, façon gif et agrémentée de flocons de neige animés. Pour la fraîcheur, on repassera.

A moins d'une semaine de Noël, Kate et William ont révélé leur carte de voeux. image: x

Cette carte n'en reste pas moins symbolique: cette photo de famille est tirée de la vidéo du 9 septembre 2024 dans laquelle la princesse de Galles annonce la fin de son traitement contre le cancer. Une manière de dire adieu à des mois douloureux, incertains et stressants pour les futurs rois et reines d'Angleterre, ainsi que leurs trois enfants.

Contrairement à Harry et Meghan qui ont de leur côté misé sur un montage en six photos, Kate et William ont opté pour la plus stricte sobriété. Entourés de George, Charlotte et Louis, ils s'affichent tout sourire, bras dessus, bras dessous. Le cadre est champêtre, les robes fleuries, le bonheur et la simplicité assumés. Tout comme les mots choisis.

«Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année»

Si les fans du couple princier ont pu être déçus de ne pas découvrir une nouvelle photo inédite, à l'instar de celles auxquelles Kate Middleton a pu les accoutumer à l'occasion des anniversaires ou des évènements importants, qu'ils soient vite consolés. Une page douloureuse se tourne, et Kate et William semblent fin prêts à embrasser le prochain chapitre. Rigoureusement optimistes.