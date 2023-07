22 manucures qui vont vous filer la chair de poule

Toujours plus de jeunes Romands se font opérer par peur de la calvitie

Ces jeunes sont prêts à perdre la vue pour devenir plus beaux

Vous connaissez des styles ongulaires encore plus horrifiants? Lâchez-les en commentaire!

Et surtout: pourquoi??

Les Tschäggättä sont des personnages masqués apparaissant dans le Lötschental chaque année pendant la période de carnaval. Cachés derrière leur masque en bois fait main, ils effraient les passants et font des farces, apprend-on sur le site myswiterzerland . Alors, autant y aller à fond.

Et juste pour le plaisir, voici les 20 meilleurs fails de la semaine

La question de fond: allez-vous en faire profiter vos amis? On notera qu'il y en a pour tous les goûts.

Avec ce style, il vous sera difficile de tourner des pages de mangas. Quant à saisir la manette de la PS5, ce sera la croix et la bannière. Alors, réfléchissez bien avant de vous lancer dans ce design truculent.

C'est lundi, voici votre dose d'animaux drôles et mignons

De l'art, on vous dit.

A un certain moment, il faut oser dire «non» au client...

C'est encore mieux qu'un emoji, non?

Pour vous faciliter la tâche, nous vous offrons une série de manucures qui vont donneront envie de courir prendre rendez-vous auprès de l'institut de beauté le plus proche de chez vous.

Mais ne soyez pas trop jaloux du sens esthétique et de la créativité d'autrui. Vous avez tout à fait le droit de vous en inspirer, pour faire de vos mains la huitième merveille du monde.

5 mini festivals paumés pour aller vous trémousser ces vacances

Vous adorez les festivals, mais la seule perspective de vous retrouver coincé au milieu des masses de Paléo ou du Montreux Jazz vous file des bouffées d'angoisse? Voici cinq festivals bien neuchâtelois et bien plus mignons pour les aventuriers en quête de concerts cool, à taille humaine.

En plus de boire des verres sur fond de concert live, les festivals, c'est aussi et surtout un moyen de sortir de sa zone de confort. Du Locle au Val-de-Travers, voici cinq lieux improbables où vous allez vous promener et charmer vos oreilles.