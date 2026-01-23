24 photos prises au pire moment possible

Du génie marketing au désastre visuel: découvrez 24 photos où le mauvais timing a tout bousillé avec une précision chirurgicale.

Entre le génie marketing et le désastre visuel, il n'y a parfois qu'un mauvais cadrage. La preuve avec ces ratés magnifiques.

Mauvais timing, qu'on vous dit.

Tous ces trucs qui trainent dans le champ visuel, aussi...

Voilà un heureux hasard, pour ceux et celles que cela intéresse:

On vous a déniché d'autres photos où le hasard a décidé de se montrer particulièrement cruel.

Il faut vraiment être de mauvaise foi pour y voir un problème.

A un cheveu près, on croirait que ces dames ont tenté une figure de Tetris humain particulièrement osée.

Plutôt inquiétant, aussi...

C'est une paille. C'EST UNE PAILLE!!

... mais son emplacement est tout simplement maladroit.

Pour le mauvais placement, c'est le policier lui-même qui s'en est chargé ici.

Merde.

Non, je préfère éviter.

Fais en sorte que ça arrive.

Est-ce que quelqu'un du service de streaming nous fait une petite blague?

L'emplacement des autocollants a également été choisi avec soin.

Holiday Inn sera certainement ravi de cette «publicité»!

Only murders in the building.

Cela semble arriver souvent.

Étrangement souvent.

Ça suffit maintenant!

Va savoir si c'est une coïncidence, ou si un employé de Walmart s'ennuyait...

(Nous ne traduirons pas cela.)

Le Spider-Man en ballon est généralement fourni avec un sifflet gonflable.

On ignore pourquoi, mais ce sort frappe un nombre incalculable d'Hommes-Araignée.

Que recherchons-nous ici?

Cocks? Cooks?

En lien avec ceci:

…le Cockrider – peut-être. Le mystère restera entier, la faute à un emplacement tout simplement désastreux.

Et qu'est-ce qui est proposé ici?

Hmmm?

L'emplacement du nom de l'auteur n'est pas le plus smart...

La panne ne s'est pas encore produite!

Pas mal...l'échappement.

Dans cette optique... Gardez toujours une bonne hygiène !

Bonus-Win

Combattre le mal...mais avec élégance! Image: reddit

