24 photos prises au pire moment possible

Du génie marketing au désastre visuel: découvrez 24 photos où le mauvais timing a tout bousillé avec une précision chirurgicale.
23.01.2026, 05:3423.01.2026, 05:34

Entre le génie marketing et le désastre visuel, il n'y a parfois qu'un mauvais cadrage. La preuve avec ces ratés magnifiques.

Mauvais timing, qu'on vous dit.

Lustige Bilder, ungünstig platziert
Image: reddit

Tous ces trucs qui trainent dans le champ visuel, aussi...

Voilà un heureux hasard, pour ceux et celles que cela intéresse:

Lustiger Fail: Schlechte Platzierung
Image: reddit
Image

On vous a déniché d'autres photos où le hasard a décidé de se montrer particulièrement cruel.

Il faut vraiment être de mauvaise foi pour y voir un problème.

Fail: Lustig platziert
Image: reddit

A un cheveu près, on croirait que ces dames ont tenté une figure de Tetris humain particulièrement osée.

Fail: Schlecht aber lustig platziert
Image: reddit

Plutôt inquiétant, aussi...

Lustige Platzierung
Image: reddit
Les pubs Insta pour enfants prennent les mamans pour des débiles

C'est une paille. C'EST UNE PAILLE!!

Lustige Platzierungen (Fail)
Image: reddit

... mais son emplacement est tout simplement maladroit.

Pour le mauvais placement, c'est le policier lui-même qui s'en est chargé ici.

Fail: Lustige Platzierung
Image: reddit

Merde.

Non, je préfère éviter.

Fail: Falsch Platziert
Image: reddit

Fais en sorte que ça arrive.

Est-ce que quelqu'un du service de streaming nous fait une petite blague?

Fail: Lustig platziert
Image: reddit

L'emplacement des autocollants a également été choisi avec soin.

Fail: Sticker lustig platziert
Image: reddit

Holiday Inn sera certainement ravi de cette «publicité»!

Fail: Lustige Platzierung
Image: reddit

Only murders in the building.

Cela semble arriver souvent.

Die lustigsten falschen Platzierungen
Image: reddit

Étrangement souvent.

Fail: Miese und lustige Platzierung
Image: reddit

Ça suffit maintenant!

Lustige Platzierung sorgt für Fail
Image: reddit

Va savoir si c'est une coïncidence, ou si un employé de Walmart s'ennuyait...

Ungutes Platzierung
Image: imgur

(Nous ne traduirons pas cela.)

Le Spider-Man en ballon est généralement fourni avec un sifflet gonflable.

Fail: Plazierungs-Fehler
Image: reddit

On ignore pourquoi, mais ce sort frappe un nombre incalculable d'Hommes-Araignée.

Fail: Lustige und schlechte Platzierungen
Image: reddit

Que recherchons-nous ici?

Schlecht platziertes Schild
Image: reddit

Cocks? Cooks?

En lien avec ceci:

Fail: Lustige Platzierungen
Image: reddit

…le Cockrider – peut-être. Le mystère restera entier, la faute à un emplacement tout simplement désastreux.

Et qu'est-ce qui est proposé ici?

Fail: Schlechte und lustige Platzierung
Image: reddit

Hmmm?

Image

L'emplacement du nom de l'auteur n'est pas le plus smart...

Lustige falsche Platzierungen
Image: reddit

La panne ne s'est pas encore produite!

Plazierungsfehler
Image: reddit

Pas mal...l'échappement.

Falsch platziert: Fail
Image: imgur

Dans cette optique... Gardez toujours une bonne hygiène !

Lustige Platzierung
Image: via boredpanda

Bonus-Win

Combattre le mal...mais avec élégance!

Platzierungs-Win
Image: reddit

(sim)

