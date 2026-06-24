Il fait trop chaud en Suisse: les meilleurs mèmes🥵

Sur le calendrier, c'est bientôt l'été. Dans les faits: on est déjà en enfer.

Plus de «Divertissement»

Si vous faites partie de la team qui souffre de la chaleur, voici des mèmes pour vous détendre.

Les amis: «Quels sont tes plans pour cet été?»

Moi: «L'air conditionné.»



«J'ai juste jeté un coup d'œil dehors pour voir s'il faisait chaud.»

«Tu as déjà ton summer body?»

Moi: «Oui»

Au fait, avez-vous participé à notre sondage?

«Je n'ai pas de climatisation, j'ai dû improviser.»

Tout le monde: «Avez-vous des projets pour cet été?»

Mes enfants: «Chaos»

Quand il fait trop chaud:

- Les gens riches

- Moi



- Un bain de soleil, comme vous l'imaginez.

- Le bain de soleil tel qu'il est vraiment.



Quand vous allez dans un magasin qui a l'air conditionné en été.

Le vent en été:

Moi pendant l'été.

Les moustiques quand vous sortez et montrez un peu de peau.

«Comment ça va avec ton régime estival?»

- Moi:

Tout le monde: «L'été est la meilleure saison.»

- Moi qui souffre d'allergies:

A propos d'allergies:

L'été en Australie.

Il ne fait pas que chaud en Australie, il y a aussi de drôles d'animaux.

19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant 1 / 22 19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant source: facebook

Allons au parc aquatique, ont-ils dit, ce sera amusant, ont-ils dit.

Ami: «Je suis tellement contente que ce soit enfin l'été.»

- Moi:

Lorsque vous montez sur votre vélo en été.

Lorsque vous allumez la climatisation dans la voiture après être resté garé 1 heure sur un parking au soleil.

Moi après être sorti pendant cinq minutes.

Quand il fait trop chaud pour dormir avec une couverture mais que tu ne peux pas dormir sans.

Plus de mèmes sur la chaleur?

Hâte de l'été, disaient-ils.

Parents le premier jour de l'été.

Parents le dernier jour de l'été.



Quand vous rentrez de la plage et que vous videz les chaussures et les sacs de vos enfants.

Cet article a déjà été publié. Mais comme il fait toujours trop chaud au mois de juin, on vous le propose à nouveau.

(smi)

C'est la canicule, tout fond! 1 / 22 C'est la canicule, tout fond! source: imgur

Pour se rafraîchir, rien de mieux que de squatter la piscine des potes.