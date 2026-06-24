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Il fait trop chaud en Suisse: les meilleurs mèmes🥵

Il fait trop chaud en Suisse: les meilleurs mèmes🥵

Sur le calendrier, c'est bientôt l'été. Dans les faits: on est déjà en enfer.
24.06.2026, 05:3224.06.2026, 05:32

Si vous faites partie de la team qui souffre de la chaleur, voici des mèmes pour vous détendre.

Meme Sommer, heiss
Image: twitter
Les amis: «Quels sont tes plans pour cet été?»
Moi: «L'air conditionné.»

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
Image: imgur
«J'ai juste jeté un coup d'œil dehors pour voir s'il faisait chaud.»

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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«Tu as déjà ton summer body?»
Moi: «Oui»

Au fait, avez-vous participé à notre sondage?

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A la plage, vous êtes plutôt summer body ou summer bidon? On veut savoir

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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«Je n'ai pas de climatisation, j'ai dû improviser.»

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Image: instagram
Tout le monde: «Avez-vous des projets pour cet été?»
Mes enfants: «Chaos»

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Quand il fait trop chaud:
- Les gens riches
- Moi

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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- Un bain de soleil, comme vous l'imaginez.
- Le bain de soleil tel qu'il est vraiment.

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Quand vous allez dans un magasin qui a l'air conditionné en été.

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Le vent en été:

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Moi pendant l'été.

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Les moustiques quand vous sortez et montrez un peu de peau.

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«Comment ça va avec ton régime estival?»
- Moi:
19 criminels de la pizza💔

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Tout le monde: «L'été est la meilleure saison.»
- Moi qui souffre d'allergies:

A propos d'allergies:

22 mèmes qui résument parfaitement la saison du rhume des foins😫

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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L'été en Australie.

Il ne fait pas que chaud en Australie, il y a aussi de drôles d'animaux.

19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant

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19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
source: facebook
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Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Allons au parc aquatique, ont-ils dit, ce sera amusant, ont-ils dit.

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Ami: «Je suis tellement contente que ce soit enfin l'été.»
- Moi:

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Lorsque vous montez sur votre vélo en été.

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Lorsque vous allumez la climatisation dans la voiture après être resté garé 1 heure sur un parking au soleil.

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Moi après être sorti pendant cinq minutes.

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Quand il fait trop chaud pour dormir avec une couverture mais que tu ne peux pas dormir sans.

Plus de mèmes sur la chaleur?

La vague de chaleur en 25 mèmes et tweets rigolos🥵

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bild: imgur
Hâte de l'été, disaient-ils.

Memes zum Sommer und zur Hitze. Es wird heiss, heiss, heiss!
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Parents le premier jour de l'été.
Parents le dernier jour de l'été.

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Image: instagram
Quand vous rentrez de la plage et que vous videz les chaussures et les sacs de vos enfants.
Cet article a déjà été publié. Mais comme il fait toujours trop chaud au mois de juin, on vous le propose à nouveau.

(smi)

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C'est la canicule, tout fond!

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C'est la canicule, tout fond!
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Pour se rafraîchir, rien de mieux que de squatter la piscine des potes.

Vidéo: watson
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