19 moments qui vont serrer votre petit cœur de fragile💙

La semaine dernière, on vous a proposé le contraire des fails, c'est-à -dire un article bienveillant avec beaucoup d'amour et de bonnes énergies.

On vous en remet une couche, parce qu'on sait que vous avez besoin de jolis moments #teamfragile.

Hier soir, on est allé voir les Rolling Stones. Voici ma belle-mère de 70 ans qui nous rappelle qu'on n'est jamais trop vieux pour lâcher prise et s'amuser.

La définition de l'amitié! Les jambes d'Esa sont faibles et il ne peut pas marcher correctement. Son voisin Aimo le tire pour aller boire une bière.

Je ne sais pas qui a besoin de voir ça [maintenant], mais...

En tant qu'homosexuel, j'étais nerveux à l'idée d'inviter mon petit ami chez mes grands-parents à cause de leurs valeurs traditionnelles. C'était la réponse de grand-papi:

Maman te l'a peut-être déjà dit, mais mon ami vient dîner ce soir. J'espère que ça va.

magnifique

Sait-il faire un bras de fer?

Un jeune homme est venu devant notre voiture aujourd'hui parce qu'il se préparait pour son bal et ne savait pas comment nouer sa cravate. J'étais si heureuse quand j'ai vu mon partenaire intervenir pour l'aider. C'est ça [la vie].

Un photographe a pris une photo avant et après avoir mis une épée dans les mains de cette femme.

Je suis heureux, mais pas autant que ce vieil homme tenant un chaton dans le bus.

Ne me parle pas. Je pense aux statues de chiens qui deviennent dorées à cause de toutes les mains qui les caressent.

Voici à quoi ressemble un brin d'herbe au microscope. La prochaine fois que vous irez vous promener dehors, sachez que l'herbe est contente de vous voir :-)

Cette infirmière a réalisé que la dernière fois qu'elle avait vu sa nouvelle collègue, c'était lorsqu'elle s'occupait d'un bébé prématuré il y a des années.

Ceci n'est pas une annonce de bébé. Je voulais juste montrer ma femme.

«Je ne sais pas exactement ce qui a poussé cet homme incroyablement gentil à partager le déjeuner avec mon fils, mais je suis heureux de dire que je ne l'oublierai pas de sitôt.»

Un joueur de football de la Florida State University voit un garçon autiste assis seul à la table du déjeuner et s'assied avec lui.

Il y a 35 ans, j'ai rencontré cet homme incroyable. Aujourd'hui je l'aime encore plus.

Le dessin de mon fils de la «sécurité».

Ce père a réservé six vols pour accompagner sa fille, qui travaille comme hôtesse de l'air, lors de son shift de Noël.

Deux photos prises à une heure d'intervalle. Avant l'adoption et après.

Mon mari, que j'ai rencontré à l'université, était le garçon que j'ai rencontré en vacances quand j'avais six ans.

J'ai laissé mon nounours dans ma chambre et la femme de ménage a fait ça.

:-)

On a demandé au pompier pourquoi il riait en sauvant la vieille femme. Il a dit que la femme plus âgée lui avait dit: "Tu viens de me rappeler ma nuit de noces."

