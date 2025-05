18 preuves que les chats détestent les puzzles

On a suivi Jean-Marc Richard durant son dernier Eurovision

Après 34 ans au commentaire de l’Eurovision, Jean Marc Richard raccroche. Un dernier tour de piste pour celui qui aura voyagé dans des dizaines de pays d’Europe et partagé sa passion. watson l’a suivi une matinée dans les coulisses du concours de chansons le plus regardé au monde. Reportage.

«Vous nous rejoindrez à l’hôtel et on fera le brief ensemble». Au téléphone, J-M Richard est, comme à son habitude, jovial et disponible. Ce lundi matin, il se prépare aux premières répétitions du concours avec Nicolas Tanner, expert de l'Eurovision. «Le public pense que notre semaine de travail commence à l’Eurovision, mais c’est tout le contraire. Le travail est fait en amont», sourit l'animateur. Sur sa table, on trouve le script, soit le déroulé de l'émission contenant toutes les interventions des présentatrices sur scène ainsi que la durée de chacune. Jean-Marc Richard y a ajouté, par écrit, les commentaires qu'il fera en direct avec Nicolas Tanner.