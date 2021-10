20 fails pour survivre à ce mardi pluvieux

C’est le genre de sujet qui ne mérite aucune introduction. Vous êtes là pour voir des gens se planter, mais comme je dois écrire des mots pour que mon article soit bien référencé sur Google, en voici quelques uns:

C’est mardi et je tiens à vous féliciter d’avoir survécu au lundi. Good job tout le monde! Sans plus attendre (le suspens est insoutenable), voici une bonne dose d'humour sous forme d'images et de gifs.

Autrement appelés: photos.