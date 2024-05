Ce photographe est toujours au bon endroit, au bon moment

La réalité est tellement plus amusante à travers l'oeil du photographe.

Pau Buscató a définitivement l'œil pour la photographie. Dans les rues du monde entier, le photographe voit toujours les scènes que nous n'aurions pas remarquées. Comme il le dit si bien lui-même:

«J'ai photographié différentes villes du monde, en essayant de donner un sens au chaos et au hasard qui règne dans les rues»

Actuellement, Pau vit à Barcelone, où il propose des ateliers au cours desquels il parcourt les rues de la ville avec les participants, pour capturer des moments significatifs.

Il partage ses œuvres sur Instagram, X ou sur son site Internet. Mais comme on est sympa, on a déjà préparé un best of ici.

