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Voici votre dose de fails pour survivre à ce mardi

On ne sait pas ce qu’ils essayaient de faire, mais c’est raté

Un peu de karma, des bricolages douteux et quelques décisions franchement discutables: votre nouvelle fournée de fails est arrivée. Et comme toujours, certains ont vraiment tout donné.
15.09.2026, 05:3015.09.2026, 05:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Bienvenue, bienvenue!

Vous aussi, vous vous sentiez comme ça ce matin?

Lustige Fails, traurige Socke
Image: instagram

Bientôt, tout ira mieux, promis!

Car voici une nouvelle joyeuse fournée de fails, qui devrait vous aider à traverser ce mardi dans la bonne humeur.

Amusez-vous bien!

Commençons par: le karma.

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Petit rappel: à la station de lavage, mieux vaut éviter d’ouvrir la portière de sa voiture.

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Pas sûr qu’on puisse parler de fail ou de win.

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Il va sûrement bien. Sûrement.

Surprise

Pas vraiment le magasin idéal pour les intolérants au lactose:

Lustige Fails: Lacoste Laden
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«Je me demande à quoi peut bien servir ce levier?» – Un enfant, probablement.

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C’est mignon et rien n’est cassé. On ne rigole pas.

Aujourd’hui, nous avons une astuce particulièrement géniale pour vous:

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Après tout, Noël approche (il y a déjà des étoiles à la cannelle dans les magasins).

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Pas sûr qu’il s’agisse d’une déco réussie ou d’un beau carnage.

Très Noël également: ce «caniche».

Lustige Fails: Hunde Deko für Weihnachten
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Quelqu’un aurait un élastique?

Lustige Fails der Woche:
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Comme ça, on pourrait lui faire de jolies tresses.

Annonce de la semaine:

Lustige Fails der Woche:
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Trois coqs extrêmement pénibles à donner, IMMÉDIATEMENT.

Trois coqs pénibles à donner. Disponibles dès maintenant. Ces bestioles ne font que salir partout et hurler. Si vous n’avez pas de voisins hostiles, vous aurez ici quelques partenaires sportifs. La capture et le retrait sur place sont inclus.

Dans la catégorie «Les choses qui vont vous dévorer cette nuit»:

Lustige Fails der Woche:
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Et si vous aviez encore envie de quelques cauchemars supplémentaires…

Lustige Fails: Thomas die Lokomotive in irr
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Pourquoi les petits trains des manèges sont-ils toujours aussi terrifiants?

Lustige Fails: Lokomotive auf Karussell ist creepy
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J’ai installé tous les interrupteurs, chef!

Lustige Fails der Woche:
Image: reddit

On devrait tous prendre à cœur cette devise inscrite sur ce porte-monnaie. 🥰

Lustige Fails der Woche:
Image: reddit

Texte d’exemple ici

Ce merveilleux sentiment lorsqu’on vient d’installer sa nouvelle télé:

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Quelqu’un fête son anniversaire aujourd’hui?

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Toutes nos félicitations!

«AAAAAAAAAAH!» (Les perfectionnistes parmi nous)

Lustige Faiols für Perfektionisten
Pourquoi?!Image: reddit

Ou encore ici: jolis ongles 🥰

Lustige Fails: Schöne Nägel, dreckige Füsse
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[Pardon.]

Un classique, mais quelle vacherie:

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On n’a pas encore trinqué aujourd’hui, si?

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Eeeeeeeeeet…

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Le deuxième fail, c’est le doigt devant l’objectif. 🙄

... tcho bonne!

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Adieu, petite couverture. :-(

Bonus gagnant

C’est pas incroyablement adorable? 🥹

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Allez, courage. C'est mardi, c'est bientôt le week-end <3
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