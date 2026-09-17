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Brad Pitt se lâche enfin sur le mariage de Taylor Swift

Alors que de nombreuses questions subsistent encore sur les noces aussi secrètes que démesurées de Taylor Swift et Travis Kelce, cet été à New York, un invité inattendu s'est répandu en commentaires sur l'évènement.

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Imaginez un monde où croiser Paul McCartney, Tom Cruise ou Jennifer Lopez au détour d’un couloir ne surprend rigoureusement personne. On ne parle ni des Oscars ni des Grammys, mais bien du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, célébré le 3 juillet dernier au Madison Square Garden, à New York.

Parmi la foule de célébrités en force? Un certain Brad Pitt, accompagné de sa compagne, la Genevoise Ines de Ramon.

Interrogé mercredi par Entertainment Tonight, à l'occasion de la première de son nouveau film Heart of the Beast, l’acteur de 62 ans n’a pas caché son enthousiasme au moment de se remémorer cette soirée, dont peu de détails ont filtré.

Brad Pitt s'est fendu de quelques anecdotes sur cette soirée encore très secrète. WireImage

Très maligne, la journaliste s'enquiert innocemment:« J'ai entendu dire que, au mariage de Taylor et Travis, vous aviez perdu Ines parce que vous ne pouviez pas avoir vos téléphones ce soir-là. C'est vrai?»

La réponse de Brad fuse, très spontanée:

«Oh, oui! Vous voulez dire le mariage du siècle?» Brad Pitt, à Entertainment Weekly

«Laissez-moi vous dire que c'était une nuit tellement incroyable. Je pense que ça a duré dix heures, peut-être douze. C'était vraiment attentionné, bien organisé et vraiment émouvant. On s'est beaucoup amusés», se souvient-il.

«Et, oui, c'était énorme», poursuit l'acteur avec enthousiasme. «Donc, ouais, à un moment donné, je l'ai perdue dans la mêlée», ajoute encore Brad Pitt en pointant du doigt sa compagne, à l'arrière-plan, «sur la piste de danse.»

Ceci dit, que l'on se rassure: les tourtereaux n'ont pas dû rester longtemps séparés. De fait, l'acteur semble conserver un souvenir ému de l’un des événements people les plus secrets de l’année.

Secret, car les quelque 1000 convives avaient notamment reçu pour consigne de se séparer de leurs téléphones. Une règle qui explique la rareté des images de l’intérieur de la cérémonie et qui, selon plusieurs invités, a largement contribué à l’ambiance très détendue de la soirée.

L'autre star de la soirée

Brad Pitt, lui, semble avoir parfaitement joué le jeu. Et même fait forte impression, même au milieu d’un millier d’invités et d’une quantité assez indécente de stars. Sur ESPN, Jason Kelce, frère et témoin du marié, a récemment expliqué que pratiquement tous les invités semblaient être repartis avec leur propre «moment Brad Pitt». Lui-même se souvient notamment avoir aperçu l’acteur en pleine accolade avec Conan O’Brien au cours de la soirée.



Le présentateur sportif Scott Van Pelt, également invité, a même plaisanté en qualifiant depuis Brad Pitt de son «nouveau meilleur ami». De quoi laisser penser que l’acteur n’est pas exactement resté assis dans un coin à siroter son champagne.

Il faut dire que Taylor Swift et Travis Kelce avaient justement imaginé une réception peu conventionnelle. Après la cérémonie, officiée par Adam Sandler, pas de longue succession de discours ni de dîner interminable: place à la fête et aux rencontres entre les proches du couple et leur armée d’amis célèbres. Travis Kelce a depuis qualifié la soirée de «magique», regrettant seulement qu’elle soit passée aussi vite.

Deux mois plus tard, Brad, quant à lui, paraît également toujours conquis. Ce qui, venant d’un homme qui a probablement assisté à quelques soirées VIP dans sa vie, constitue déjà une jolie publicité pour les talents d’organisateurs des Kelce-Swift. (mbr)

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