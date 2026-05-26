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Les pires fails d’internet sont de retour

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!
Du fun sans fin!Image: instagram/reddit/watson

Les pires fails d’internet sont de retour… et ils sont magnifiques

Au programme cette semaine: des enfants abandonnés sur un quai, une piñata Bob l’éponge terrifiante, des tongs meurtrières et un alligator déguisé en morceau de bois. Internet ne déçoit jamais.
26.05.2026, 05:3426.05.2026, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Tout ce dont nous avons besoin cette semaine, c’est de bonne humeur, de beau temps et de quelques-uns des meilleurs fails dénichés sur internet ces derniers jours. Pour la météo, on ne peut rien faire.

En revanche, pour votre dose de divertissement du mardi sur votre portail d’actualité préféré, on gère.

Place aux fails!

Bon… encore faut-il réussir à passer la barrière.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Tout bon!

Glücklich Wiese: Faildienstag Win
Image: instagram

YAY.

Magnifique.

Et c’est parti!

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gif: instagram

(On ne rit pas des enfants oubliés sur le perron.)

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gif: instagram

Elle aurait peut-être dû réfléchir avant à quel côté elle voulait monter ;-)

Ils avaient pourtant plusieurs essais. Mais nous ne jugeons pas.

Die lustigsten Fails der Woche: Kirch
Image: reddit

«Church» devient «Shurch». Propre.

Ce pauvre chat, contraint d’assister impuissant à la destruction totalement spontanée du rideau de douche...

Die lustigsten Fails der Woche: Katze macht Duschvorhang kaputt
Image: reddit

Chère compagnie d’assurance…

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gif: instagram

Il a probablement confondu avec le nom latin.

Die lustigsten Fails der Woche: Tupac
Image: instagram

Toucan/Tukan ≠ Tupac

«J’ai peint le mur, patron! Ce n’est pas mon boulot de déplacer les objets avant.»

Die lustigsten Fails der Woche: Töff mit Wand angemalt
Image: reddit

Comment ça, «cette photo a été retouchée»? Quel mensonge ignoble!

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop-Fail mit Katze
Image: reddit

(Photoshop fail de la semaine.)

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop-Fail mit Katze

Oh regardez, un morceau de bois dans l’eau!

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gif: reddit

Team alligator.

Dans la catégorie «trucs qui vont vous tuer cette nuit»: la piñata Bob l’éponge.

Spongebob Fail: Piñata
Image: reddit
Surprise

Et sinon, c'est du grand art:

Die lustigsten Fails der Woche: Hund nicht erlaubt ausser Hunde
Image: reddit

«Les chiens sont interdits, sauf les chiens»

Est-ce vraiment un fail si ça fonctionne?

Die lustigsten fails der Woche: Auto und TV
Image: reddit

Ça date de 2023, mais c'est passé sous notre radar jusqu'à présent

Die lustigsten fails der Woche: Lewis Capaldi
Image: instagram

Des élèves de son ancienne école ont offert une statue au chanteur Lewis Capaldi.

Et voici la version encore plus grande… et plus inquiétante.

Image
bild via x
Surprise

Pas sûr que ce soit un fail ou un lifehack:

Die lustigsten Fails der Woche: Lifehack mit Schwimmwesten?
Image: reddit

Est-ce qu’il va bien?

(Le ralenti était intentionnel.)

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gif: instagram

AAAAAAAAAAAAAAAH!

Die lustigsten Fails der Woche: Perfektionisten schreien
Image: reddit

Mais qui fait ça?!

Vous vous souvenez du fail avec les claquettes la semaine dernière?

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Gif: instagram
Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails

Bonne nouvelle: nous avons trouvé encore mieux cette semaine.

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gif: instagram

Nous sommes convaincus qu’il va bien et qu’il n’a pas développé un traumatisme des Adilettes.

Une photo très romantique!

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Enfin… presque.

Surprise

Produit charmant de la semaine:

Die lustigsten fails der Woche: Kirsch Hoden
Image: instagram

Des cerises, hmhmm...

Eeeeeeeeeeet...

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gif: instagram

... tcho bonne!

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gif: instagram

Prenez soin de vous!

Bonus-Gagnant

BOAH!!!

Accidental cinema in Venice
by u/solateor in nevertellmetheodds
Et maintenant, direction les commentaires. On attend vos plus belles absurdités d’internet.
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi
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de Madeleine Sigrist
On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘
On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘
C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
de Madeleine Sigrist
Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails
Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
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de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
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de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
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de Madeleine Sigrist
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20 photos qui prouvent qu'humainement, c'est un fail.
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20 photos qui prouvent qu'humainement, c'est un fail.
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En parlant de Fails... Il roule dans un lac avec son Cybertruck et fini coincé
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