Du fun sans fin! Image: instagram/reddit/watson

Les pires fails d’internet sont de retour… et ils sont magnifiques

Au programme cette semaine: des enfants abandonnés sur un quai, une piñata Bob l’éponge terrifiante, des tongs meurtrières et un alligator déguisé en morceau de bois. Internet ne déçoit jamais.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Tout ce dont nous avons besoin cette semaine, c’est de bonne humeur, de beau temps et de quelques-uns des meilleurs fails dénichés sur internet ces derniers jours. Pour la météo, on ne peut rien faire.

En revanche, pour votre dose de divertissement du mardi sur votre portail d’actualité préféré, on gère.



Place aux fails!

Bon… encore faut-il réussir à passer la barrière.

Tout bon!

YAY.

Magnifique.

Et c’est parti!

(On ne rit pas des enfants oubliés sur le perron.)

Elle aurait peut-être dû réfléchir avant à quel côté elle voulait monter ;-)

Ils avaient pourtant plusieurs essais. Mais nous ne jugeons pas.

«Church» devient «Shurch». Propre.

Ce pauvre chat, contraint d’assister impuissant à la destruction totalement spontanée du rideau de douche...

Chère compagnie d’assurance…

Il a probablement confondu avec le nom latin.

Toucan/Tukan ≠ Tupac

«J’ai peint le mur, patron! Ce n’est pas mon boulot de déplacer les objets avant.»

Comment ça, «cette photo a été retouchée»? Quel mensonge ignoble!

(Photoshop fail de la semaine.)

Oh regardez, un morceau de bois dans l’eau!

Team alligator.

Dans la catégorie «trucs qui vont vous tuer cette nuit»: la piñata Bob l’éponge.

Et sinon, c'est du grand art:

«Les chiens sont interdits, sauf les chiens»

Est-ce vraiment un fail si ça fonctionne?

Ça date de 2023, mais c'est passé sous notre radar jusqu'à présent

Des élèves de son ancienne école ont offert une statue au chanteur Lewis Capaldi.

Et voici la version encore plus grande… et plus inquiétante.

Pas sûr que ce soit un fail ou un lifehack:

Est-ce qu’il va bien?

(Le ralenti était intentionnel.)

AAAAAAAAAAAAAAAH!

Mais qui fait ça?!

Vous vous souvenez du fail avec les claquettes la semaine dernière?

Bonne nouvelle: nous avons trouvé encore mieux cette semaine.

Nous sommes convaincus qu’il va bien et qu’il n’a pas développé un traumatisme des Adilettes.

Une photo très romantique!

Enfin… presque.

Produit charmant de la semaine:

Des cerises, hmhmm...

Eeeeeeeeeeet...

... tcho bonne!

Prenez soin de vous!

Bonus-Gagnant

BOAH!!!