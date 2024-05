Les 23 GIFs et images qu'il vous faut pour bien débuter la journée

<em>C'est moi qui a la plus graaaandeuuuux rooobe, nananère!</em>

Ce jeu vidéo culte promet un voyage époustouflant

Le premier trailer du jeu Assassin’s Creed Shadows a été dévoilé ce mercredi. Voici toutes les informations sur cette nouvelle mouture, disponible dès le 15 novembre 2024 sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.

Nous y sommes! Voici le premier vrai contact avec Assassin’s Creed Shadows. Celui-ci remplace le dénommé Red jusqu’ici. Ce nouvel opus place toute sa trame durant la période du Japon féodal. Un pari plutôt osé qui vient s’intercaler entre Ghost of Tsushima ou le très récent Rise of the Ronin.