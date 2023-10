14 petites annonces beaucoup trop honnêtes

Hé, si elle roule encore, elle roule encore! Ne faites pas le délicat! Voici 14 des meilleures petites annonces automobiles sorties des bas-fonds d'Internet.

Les petites annonces, c'est souvent la foire à la mauvaise foi. On passe les défauts sous silence, dans l'espoir d'appâter le chaland. Mais certains vendeurs n'hésitent pas à livrer la vérité de façon...brutale. D'autres n'hésitent pas à jouer sur la corde de l'humour.

Les annonces de voitures suivantes sont déroutantes, mais ô combien amusantes.

«État: utilisé, bon»

Image: Facebook

Oui, la voiture a eu un destin mouvementé. Autrefois, elle a fini sur le toit. Comme on peut le voir sur la photo. Mais depuis, elle est de retour chez son vendeur à Williamsburg, en Virginie, en - presque - bon état. Voilà donc une annonce honnête!

Image: Facebook

Et, non, il n'en vend pas des parties séparément. Intéressé?

«C'est la Harley ou la femme»

«C'est toi, chère acheteuse, cher acheteur, qui décides de ce que sera mon état civil! Éventuellement échange possible.»

«Toutes les merdes que je ne veux pas énumérer ici»

Image: Kleinanzeigen.de

On vous traduit? Un «chef-d'œuvre de mauvais ingénieurs» est ici à vendre. Avec de nombreuses modifications de haute qualité aka «toutes les merdes que je ne veux pas énumérer ici, sinon je vais pleurer». «Si vous le souhaitez, je peux le présenter à un prêtre pour chasser les démons avant de le vendre».

«Comme tous les mannequins Instagram»

«C'est beau à l'extérieur? Sans aucun doute. L'intérieur est-il chic et confortable? Absolument. Est-elle rapide et amusante? Sans aucun doute. Mais comme pour tout modèle Instagram à plein temps, malgré toute la beauté extérieure, il y a quelques problèmes non résolus à l'intérieur».

«Vends BMW 528i»

Image: craigslist

Et oui, on apprend tout ce qu'il faut sur la BMW à vendre dans cette petite annonce ... mais POURQUOI, sur chaque photo, elle est garée à côté de la BATMOBIL ?

«Échange Mustang contre herbe»

«Non, je ne suis pas de la police ou des stups ou sous couverture...»

Regardez attentivement!

Image: instagram

Vous l'avez vu? Sinon, cliquez ici:

L'annonce ne précise pas si cette...partie fait partie du package.

La voiture fantôme

«Voiture gratuite! Ou du moins, je crois que c'est une voiture. Elle est enterrée sous le chemin de terre qui passe derrière ma propriété, et elle était déjà là quand j'ai acheté la maison. J'ai essayé à plusieurs reprises de l'enterrer avec des copeaux de bois, mais elle réapparaît chaque printemps. Je ne pense pas qu'il y ait un être humain à l'intérieur, mais je n'en suis pas sûr. Autrefois, des mafieux vivaient ici. Il vous faudra une pelleteuse pour la déterrer et une lourde remorque pour l'embarquer».

«Achetez ce boulet!»

«Vous voulez une voiture fiable et pratiquement à l'abri des voleurs? Permettez-moi de vous présenter: LE BOULET. Absolument horrible à regarder et aussi fiable que la journée est longue. [...] Secoue comme un tremblement de terre quand on essaie de rouler à plus de 110 km/h. C'est ce que j'appelle un système de sécurité. De toute façon, il ne faut pas rouler à cette vitesse. [...] La trappe à essence est bloquée. Vous allez vous faire plein de nouveaux amis parce que tout le monde va vous klaxonner et faire des gestes pour vous faire savoir que la trappe à essence est ouverte. [...] On dirait qu'un ptérodactyle a chié dessus à l'arrière. [...] Un moteur super puissant qui refuse tout simplement de mourir. Même quand j'ai essayé de le pousser à bout, pour avoir une excuse pour acheter une nouvelle voiture. Ne m'a jamais laissé tomber.»

«Seules les taches sur la banquette arrière...»

Un voiture qui roule comme sur des roulettes. Sauf que ... «je me suis masturbé sur le siège arrière et je n'arrive pas à enlever les taches».

Ah oui, et aussi : «Mon chien a encore fait caca dans le coffre, et c'est toujours là-dedans et il faut le nettoyer».

Mais sinon, c'est une bonne affaire.

«Gratuit en plus: Pantalon MC Hammer»!

«Tracteur Ninja à vendre! Réservé aux plus virils des hommes (ou des femmes).»

«Cette voiture a été créée par des super-guerriers ninjas dans les régions montagneuses les plus reculées du Japon, pour répondre aux exigences de l'homme qui défie la mort chaque jour».

«Pour rendre l'affaire un peu plus attrayante, nous offrons ces pantalons McMammer pour les hommes qui ont des cuisses tellement rebondies qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un pantalon normal. Oui, vous avez bien entendu: des pantalons MC Hammer GRATUITS. Rock on.»

«Une merde qui roule»

Image: ebay.de

«Satisfaction: TOP ; particulièrement aimable».

«A fini une seule fois sur le toit»

«Mécaniquement parfaite. A fini une seule fois sur le toit.»

«La peinture a été abîmée par des parties de jambes en l'air avec mon mari»

Image: mobile.de

«Mais maintenant que je suis divorcé, je veux vendre la voiture.»

