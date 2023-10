31 personnes dont la commande sur Internet a très mal tourné

Une déception qui peut ruiner votre journée; attendre impatiemment un colis commandé, puis être déçu de son contenu, vous connaissez? Eux aussi!

Il arrive toujours que quelque chose se passe mal lors d'une commande en ligne: on cherche longtemps l'article souhaité, on le commande et on attend ensuite avec impatience son arrivée.

Puis le paquet est enfin arrivé, les hormones du bonheur sont littéralement en ébullition et puis... la déception. L'article n'est, disons, pas comme on l'avait imaginé.

Voici 31 fails de commande sur Internet pour votre malin plaisir.

Le prix bon marché semblait suspect.

Cinquante nuances de Grey commandé sur Wish...

Après réception du paquet, on comprend vite pourquoi il n'y avait que la moitié du sapin montrée sur l'emballage...

A la décharge du lavabo, on peut aussi supposer que c'est sa main qui est énorme?

La description devait sûrement dire: «Convient pour les torses courts»

La tête du chat en dit long.

On peut pas toujours se fier à l'emballage non plus. Ou vous voyez une licorne ?

Je me demande si c'est ce qu'on entend par «l'apparence du produit peut varier» dans la description ?

Voilà pourquoi il faut toujours vérifier les mesures avant de commander.

Au moins, elle arrive à en rire.

«en rire». photo: reddit

C'est dur à croire, mais une seule photo montre la chaussure originale.

Bon en même temps, les deux options sont pas terribles 🤷‍♀️🤷‍♂️

Même si ce n'est pas du tout proche de l'original, c'est quand même assez génial.

Bonne fête nationale!

Quelqu'un a dû porter des lunettes roses lors de la commande.

Au moins, son ours en peluche a un nouvel accessoire!

Si on regarde bien, on voit la différence.

Qui ne déteste pas se balader avec une énorme tente en camping ?

Les attente vs. la réalité.

On a malheureusement pas trouvé la brosse qui allait avec la ramassoire.

Pauvre Leonardo.

bild: imgur

Manque plus que le bon ou la bonne partenaire. Peut-être une souris ?

Who wore it better?

Le «rembourrage» des chaussures ne venait probablement pas directement de l'usine.

Le fait que ça soit juste le mauvais motif serait encore supportable, mais que des pièces manquent ... C'est notre scénario catastrophe à tous.

Notez les aiguilles aux couleurs de Google...

Vous le connaissez probablement déjà, mais c'est un trop bon fail pour ne pas le ressortir.

Trauma d'enfance dans 3 ... 2 ... 1 ...

Cet enfant a dû apprendre très tôt à devenir adulte.

Les optimistes diraient: une poêle qui aide à perdre du poids

Et voici la balance qui va avec la poêle.

