Divertissement
Musique

Justin Bieber revient sur les lieux du tournage de Baby 15 ans après

15 ans après, Justin Bieber est revenu sur les lieux du tournage de Baby.
Justin Bieber a partagé ce jeudi sur Instagram une vidéo très émotionnelle avec ses fans.image: justin bieber/watson

Comme le temps passe vite

15 ans après le tube qui l'a rendu mondialement célèbre, Justin Bieber est revenu sur les lieux du tournage de Baby. Voici ce qui s'est passé.
12.12.2025, 11:5612.12.2025, 12:37
Marine Brunner
Marine Brunner

A moins d'avoir vécu paumé au beau milieu de la toundra arctique ou d'une grotte du massif du Vercors tout au long de l'an de grâce 2010, vous avez forcément adoré/détesté/ricané/soupiré/haussé les sourcils aux premières notes du refrain obsédant de Baby, il y a désormais 15 ans de cela (aïe, oui, ça fait mal).

Allez, juste pour les souvenirs!

Vidéo: watson

Même les fans les plus mordus de «JB», âgé lui aussi de 15 ans lors de sa sortie, reconnaîtront qu'il ne s'agit sans doute pas des paroles les plus élaborées de l'histoire de la musique. Ce qui n'empêchera pas la vidéo de devenir, six mois après sa mise en ligne, la plus visionnée de l’histoire de YouTube - record conservé pendant deux ans, jusqu'au célèbre Gangnam Style de Psy, en novembre 2012.

Le clip comptabilise à ce jour plus de 3,5 milliards de vues.

«Dès que j'ai entendu la chanson, j'ai su que ça allait cartonner. Il fallait juste que je trouve un moyen de collaborer avec un gamin de 15 ans»
Ludacris, qui collabore avec Justin sur la chanson, dans une interview à l'époque

«Alors je me suis assis là et je me suis dit: Laissez-moi me remémorer le passé, et c'est comme ça que j'ai enregistré ce morceau», expliquait encore le rappeur.

Malgré des critiques positives dans les médias spécialisés, le clip a longtemps détenu le record de la vidéo la plus «dislikée» de la plateforme pendant plus de huit ans, jusqu'à être détrôné par YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind (qui reste encore la plus haïe à ce jour) en décembre 2018.

Justin Bieber lâche une bombe bizarre

15 ans plus tard...

On comprend donc mieux pourquoi son interprète lui-même a entretenu une relation ambivalente avec la chanson qui l'a propulsé au rang de star mondiale de la pop. Justin Bieber semble toutefois désormais plus apaisé avec son passé - preuve en est, un reel qu'il a posté ce jeudi sur Instagram, au grand ravissement de ses abonnés.

«Je suis retourné sur le lieu de tournage du clip de Baby», indique le chanteur en légende de la publication, qui comprend deux extraits. «Voilà ce qui s'est passé.»

Vidéo: watson

C'est là, en effet, au milieu d'un bowling mal éclairé de Los Angeles reconnaissable entre tous, que Justin entame le refrain et le deuxième couplet de son tube a cappella. Une initiative qui a fait s'émouvoir les uns... et a estomaqué les autres.

«Les gens ne réalisent pas à quel point cet homme est vraiment talentueux», s'étonne notamment l'ancien joueur de la NFL Emmanuel Acho, visiblement soufflé par la performance vocale, dans la section commentaire.

Justin Bieber a vécu une autre journée parfaite en Suisse

Ce n'est pas la première fois que Justin, récemment nominé aux Grammy Awards à quatre reprises pour son album SWAG, joue avec douceur avec la nostalgie de ses fans.

Plus tôt cette année, pour Halloween, sa femme Hailey et lui ont notamment déguisé leur fils d'un an, Jack Blue, en lui faisant endosser le costume de scène que l'artiste portait lors de sa première tournée mondiale.

Justin et Hailey Bieber adorent jouer avec la nostalgie des fans - notamment en déguisant leur fils comme en 2015.
Jack Blue, à Halloween 2025.instagram: Hailey bieber
RENO, NV - JULY 18: Justin Bieber performs part of his My World Tour 2010 at the Reno Events Center on July 18, 2010 in Reno, Nevada. (Photo by Tim Mosenfelder/Getty Images)
Justin Bieber, en 2010, lors d'un concert dans le Nevada.Getty Images North America

Une initiative qui n'a évidemment pas manqué de faire fondre le coeur des Beliebers, anciens comme actuels.

