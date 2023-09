21 images d'oiseaux prises au pire moment

Tout le monde a droit à son moment de lumière. Même ceux qui n'ont pas été gâtés par la nature.

Cette semaine, vous avez eu droit aux lauréats du concours «Bird Photographer of the Year», qui récompense chaque année les meilleures photographies d'oiseaux.

Comme nous vous l'expliquions, le prix permet de célébrer la diversité de ce monde de haute voltige qui n'est pas à la portée de tous. Mais voilà, il y a toute une catégorie de volatiles qui n'ont pas eu droit à leur moment de lumière, les pauvres. Tout ça parce qu'ils ont une tête un peu cheum, ou alors parce qu'ils ne maitrisent pas l'art de la «pose», comme le macareux moine, ce piaf narcissique.

Lui, là👇