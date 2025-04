Dans la tête d'une cliente (riche et snob) de Chanel

Ce 29 avril, la maison française a dévoilé sa collection croisière 2026 à Côme, en Italie. On a imaginé ce qu'une cliente riche et snob projetterait sur les tenues et ça donne ça.

Quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on ne regarde pas les collections Croisière comme le commun des mortels, en rêvant de les porter.

D'abord, on est présent au défilé, on voit les tenues en vrai et pas à travers un écran, et quand on observe les mannequins défiler devant soi, on se demande quelle tenue on va acheter pour quelle occasion.

Normalement, la cliente riche et snob ne porte que de la Haute Couture, mais quand il fait chaud et humide, elle accepte de se détendre avec des tenues de prêt-à-porter.

Une chose est sûre, il faudra faire rentrer toutes ces fringues dans les 15 valises Rimowa (sans compter la boîte à chapeaux) que la cliente riche et snob va faire transporter lors de son circuit habituel: Saint-Tropez-Capri-Saint-Barth-Les Hamptons.

A Côme, en Italie, Chanel a présenté ce mardi 29 avril sa collection Cruise 2026. Il s'agit d'une collection de mi-saison qui, à l'époque, s'adressait aux riches Américaines partant l'hiver en croisière vers des pays chauds. Pour la cliente riche et snob, elle a à peu près la même utilité: il s'agit d'une collection dans laquelle elle va piocher pour ses vacances d'été qui démarrent début mai et se terminent fin octobre.

Voici comment elle fait son marché au défilé Chanel Croisière 2026:

Pour une journée plage, c'est hyper pratique, j'adior!

Image: Corbis Entertainment

Alors ça, je veux pour voyager en jet.

Image: Corbis Entertainment

On est invités sur le yacht d'un couple d'amis. Cette robe sera parfaite. Le dress code c'est casual.

Getty Images Europe

Quelle merveille! Ce sera pour le lunch chez les de Laporte de Laserrure.

Getty Images Europe

Pour le closing de la saison. En plus, j'aime bien parce qu'on voit pas du tout que c'est Chanel.

Image: Corbis Entertainment

Quand on ira visiter un petit village italien cet été... parfois, il faut faire profil bas.

Image: Corbis Entertainment

Une tenue pour l'aller en jet, une tenue pour le retour en jet. Je vous ai déjà dit que je voyageais en jet?

Getty Images Europe

Je vais prendre ce look pour ma fille Dorabella. Elle sera ravissante dedans.

Image: Corbis Entertainment

Et ça, ce sera pour Fiordiligi, ma seconde fille.

Getty Images Europe

La cliente riche et snob a probablement croisé quelques stars: l'actrice Margaret Qualley (La Substance) qu'elle a «connue toute petite», comme elle aime le lui répéter à chaque fois qu'elle la croise à un événement mondain.

Margaret est la fille d'Andie MacDowell, qu'elle connaît très bien. Elle a également dit bonjour à Lupita Nyong’o, une actrice qu'elle admire sans pour autant la tutoyer. Et puis elle s'est entretenue longuement avec Roman et Sofia Coppola, des amis de longue date.

Par contre, ne lui demandez pas si elle connaît Ally Achiraya et Nana Komatsu, elles aussi invitées au défilé Chanel. «Sont-ce des blogueuses? Ah non, je crois qu'elles font de la T-Pop!», se risquera-t-elle à dire.

Margaret Qualley

Getty Images Europe

Margaret Qualley, Lupita Nyong’o et Nana Komatsu

Image: WWD

Roman Coppola et Sofia Coppola

Getty Images Europe

Pour finir, après avoir fait du networking et avoir serré quelques mains bien friquées, la cliente riche et snob s'est lâchée sur le dancefloor de l'after-party. En guest star: le crooner italien Alessandro Ristori qu'évidemment, elle connait bien.

