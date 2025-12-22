Serait-ce le célèbre cheval de Troie que l’on aperçoit en arrière-plan ? Image: Legendary Pictures

«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce

Christopher Nolan dévoile une première bande-annonce pour son ambitieux The Odyssey («L'Odyssée»). Des images d'une sobriété et d'une élégance folle qui promettent un spectacle à la hauteur de sa démesure.

Quand on est l'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood, chaque projet est scrupuleusement suivi dès son annonce, et c'est peu dire que The Odyssey, le prochain film de Christopher Nolan, est attendu au tournant.

Ce nouveau film du réalisateur de Inception est l'adaptation libre de l’épopée mythologique de poète Homère, un des récits les plus importants de l'antiquité.

Le film suit le long retour d'Ulysse, roi d'Ithaque, vers sa terre natale après la guerre de Troie. Un voyage en terre hostile semé d’embûches, de combats et de rencontre avec des créatures mythiques.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Dans le rôle principal, on retrouve Matt Damon dans la peau d’Ulysse, dont la voix enveloppe ce premier teaser. L’acteur avait déjà collaboré avec Christopher Nolan sur Oppenheimer, son précédent film, qui avait remporté sept Oscars en 2024. Le ton est donné: malgré son aura mythologique, le film fait preuve d’une sobriété et d’un réalisme assumés.

Entre terre et mer, The Odyssey promet son lot de naufrages, de scènes de bataille et de créatures mythologiques tapis dans l’ombre, pour un long voyage qui semble également profondément intérieur.

Cette bande-annonce dévoile également Tom Holland dans le rôle de Télémaque, le fils d’Ulysse, ainsi qu’Anne Hathaway en Pénélope, son épouse restée au pays. Un premier aperçu d’un casting luxueux, puisque le film réunit également Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Robert Pattinson ou encore Jon Bernthal.

Encore un peu de patience toutefois: il faudra attendre les beaux jours pour assister à cette épopée grandiose. The Odyssey sortira en salles le 17 juillet prochain et s’annonce d’ores et déjà comme l’un des grands événements cinématographiques de l’année 2026.

(par Sbo)