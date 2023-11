Pas contente! Pas contente!

Carambar a changé sa recette et c'est devenu «un peu chiant»

Qu’est-ce qu’un nem avec des écouteurs? Un nem P3. Oui, on va parler de Carambar, qui a tout changé, sauf ses blagues nulles.

Plus de «Divertissement»

C'est une petite révolution qui fâche! Du moins les consommateurs qui ont encore des dents. La marque de caramel en barre (Carambar) a changé sa recette. Dorénavant, fini le bonbon qu'on suçote pendant cinq minutes et que par impatience on croque au risque de se le coller de manière irrémédiable sur une molaire. C'est fini tout ça. Carambar est devenu mou. Tout mou. Trop mou. Et les fans ne goûtent pas ce changement:

Mou comme un Krema...

Et ça, c'est vraiment une preuve de désamour. Pour rappel, le bonbon Krema, c'est cette pâle copie du Sugus 👇

Pour l'anecdote, on doit reconnaitre que ce commentaire est pertinent, Krema appartient à Carambar&Co.

Et si Carambar affirme avec beaucoup de certitude que le goût n'a pas changé, et que c'était «l’enjeu de garder le produit inchangé, son goût de caramel», alors c'est un échec.

Mais si le but était de rendre le produit plus tendre, succès sur toute la ligne, voyez plutôt:

Carambar: un nouvel ingrédient dans sa composition

Et si on pense que c'est facile de détruire un produit culte en changeant une recette, que nenni. Il a fallu deux ans et demi pour qu'ils mettent au point un Carambar tout mou qui n'a plus le même goût. Deux ans et demi pour y ajouter de la gomme arabique et ruiner le meilleur ami des dentistes.

Alors voici ce que contient dorénavant votre petite sucrerie:

sirop de glucose;

lait écrémé concentré sucré;

sucre;

huile de palme;

cacao maigre en poudre;

stabilisant (la gomme arabique);

sel;

émulsifiant (E471);

et des arômes.

On a testé la nouvelle recette de Carambar

Alors. Comme nous sommes dévoués pour nos lecteurs, nous en avons acheté un gros paquet. Pour les goûter, au nom de la science. Nous aurions aimé dire que les haters exagéraient, mais malheureusement non. Ces Carambars sont en effet mous, mais trop mous:

«Ils sont devenus un peu chiants» Une collègue

Et ils collent plus aux dents qu'avant. C'est donc un échec cuisant: ils ont réussi à faire pire.



Et les blagues sont toujours nulles

Exemple 1 Où va un train de vêtement? Dans une gare de robe...

Exemple 2 Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui fait piou-piou? Une vache qui imite un poussin...

Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez aller en acheter à la Coop la plus proche. Toutefois, la prudence réclame de choisir le plus petit des paquets.

(hun)