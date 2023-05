Voici 21 raisons de ne PAS vivre en Suisse (selon internet)

Un utilisateur de Reddit a demandé à la communauté les inconvénients de vivre en Suisse. Voici les meilleures réponses.

«Quels sont les inconvénients de vivre en Suisse?» C'est ce qu'un utilisateur de Reddit a récemment demandé à la communauté. Il y a ce cliché d'une vie paisible et entourée de nature qu'on voit sur les cartes postales et l'affirmation récurrente selon laquelle «la Suisse est l'un des meilleurs pays où vivre». Cet utilisateur pense constamment à déménager en Suisse, mais à cause de sa relation, il est dans une impasse.

Pour se décider, il a demandé l'aide des internautes sur le forum et les réponses sont fantastiques.

«Très cher»

«Les Suisses sont fondamentalement introvertis. C'est difficile de se faire des amis»

«Une météo imprévisible qui s'aggrave chaque année»

«On la France à l'ouest et l'Italie au sud. Néanmoins, on a décidé de concevoir notre cuisine d'après les plats allemands. Les seuls condiments sont le sel, le poivre et la poudre de paprika doux»

En parlant de trucs suisses pas bons:

«Pénurie de logements»

«Le rhume des foins»

«Discussions interminables sur la lessive et le bruit. Un de mes amis s'est fait crier dessus à plusieurs reprises pour avoir tiré la chasse d'eau la nuit»

«Obsédés par les règles, le statut et les revenus»

«Normes de genre dépassées»

«Chaque mois, vous avez une facture inattendue de plusieurs centaines de francs dans la boîte aux lettres»

«En Suisse, les gens fument beaucoup plus qu'aux États-Unis»

«Si vous faites quelque chose de mal en public, quelqu'un vous corrigera sûrement»

«Novembre en Suisse: le temps est gris, pas un seul rayon de soleil, pas de ciel bleu. Il fait froid mais pas assez pour qu'il neige»

«Les Suisses méprisent les étrangers»

«Le système d'assurance maladie est une blague. C'est le pire de toute l'Europe»

«Il n'y a pas de plage et une forte densité de population»

«C'est un terrain de jeu bondé pour les millionnaires - si vous êtes pauvre, vous feriez mieux de déguerpir»

«Tout est parfait. Cela rend la vie ici extrêmement ennuyeuse»

«On paie sans arrêt des impôts»

«Quand les deux parents travaillent, ça craint d'avoir des enfants»

Maintenant, à vous de jouer et de nous dire dans les commentaires ce qui vous dérange le plus en Suisse.

