Image: Shutterstock

Fête des Rois: voici nos 7 spots romands où trouver THE galette

L'Épiphanie, c'est ce jeudi 6 janvier. Mais les galettes des rois, on les trouve jusqu'à la fin du mois (ou presque). Yay! Un article garanti avec de la frangipane, du beurre et beaucoup d'amour à l'intérieur.

C'est la Fête des Rois! À l'origine, le 6 janvier, on célébrait l'arrivée des rois mages chez Jésus. Mais c'est surtout l'occasion de manger une bonne grosse galette des rois avec une fève cachée à l'intérieur qui donnera à son propriétaire le droit de se promener avec une couronne en carton sur la tête.

Voici nos adresses à base de frangipane, avec plein de beurre, de sucre et de masse d'amandes. Et quelques spécialités boulangères, entre deux bouchées de frangipane. C'est partiii!

Le Bread Store

Vevey et Lausanne (VD)

La galette des rois à la frangipane du Bread Store est tout simplement l'une des meilleures de la Terre. Et je pèse mes mots. Mais seulement les mots: pas la peine d'essayer de peser les doses de beurre qu'on trouve dans cette version, on ne veut pas de bad vibes. Le gras, c'est la vie. Cette année, le Bread Store s'est associé à l'Office des Vins Vaudois et a caché 20 fèves en or dans ses gâteaux. Les heureux élus pourront ainsi gagner la couronne, et trois bouteilles...

Eric Emery

Genève (GE)

Chez ce boulanger de l'Ordre des Chevaliers du Bon Pain, tout est bon. Le pain (obviously), les viennoiseries, le panettone... Et la galette des rois. Une bonne galette bien généreuse que le Chevalier vous conseille de commander à la boulangerie pour la manger bien chaude dès sa sortie du four.

La Tarterie du Littoral

Neuchâtel (NE)

Ici, on mise sur les valeurs sûres: une belle galette à la frangipane, avec une délicieuse masse d'amande à la crème vanille. L'établissement prépare sa galette selon la même recette depuis depuis 18 ans. «Un gros succès», selon la patronne de La Tarterie du Littoral, qui partage avec nous le secret, tout simple, de cette réussite: le choix d'excellents produits. Du beurre de la région, du lait de la région, de la farine de la région... En bonus: les fèves sont plaquées or. Un bijou pour les yeux et les papilles.

Image: la tarterie du littoral

Chez Séverine et Luca

Lausanne (VD)

Chez Séverine et Luca, la masse d'amandes est faite maison et on utilise de la vraie gousse de vanille. La galette est faite «avec un bonne pâte feuilletée sinon ça ne marche pas»! La patronne rappelle que la frangipane, ça a une autre signification en Suisse et qu'il faut parler de pithiviers, ici. Peu importe l’appellation (pardon Madame), le résultat est gourmand et moelleux. D'autres variantes existent, avec le gâteau traditionnel, une version au chocolat et une option étonnante faite d'escargots à la noisette.

Vincent Christille

Sierre (VS)

On reste dans la crème d'amandes mais on varie les plaisirs: en Valais, chez le pâtissier chocolatier Vincent Christille, la galette des rois, on la savoure dans une version vanillée avec de la poire, ou dans une version chocolat 65% Vénézuela. Dans tous les cas, c'est une petite tuerie, à ne pas manquer.

Boulangerie Lauber

Delémont (JU)

Difficile de faire son choix à la Boulangerie Lauber. D'un côté, il y a la classique, avec sa pâte feuilletée et son parfum de fleur d'oranger qui fait son succès. D'un autre côté, il y a la spécialité de la maison: une galette «qui existe depuis en tout cas 50 ans, l'une de nos plus vieilles recettes, c'est le grand-père qui la faisait». Une pâte levée, coupée en deux, dont on flambe la partie supérieure. Au milieu, une crème pâtissière au lait d'amande avec un «petit goût de reviens-y». La patronne vous conseille de réserver!

La Fabrique

Champagne (VD)

Une pâte feuilletée bien croustillante pour contrebalancer la douceur de sa frangipane. D'ailleurs, pour varier les plaisirs, La Fabrique en propose trois sortes: la traditionnelle, mais aussi pomme, poire, caramel, ou encore hollandaise, avec son craquelin, sa crème et sa frangipane bien crémeuse. Mmhh...

Image: la fabrique

À vous de jouer maintenant! Donnez-nous vos meilleurs spots de galettes en commentaires, l'Épiphanie, c'est des calories et du partage ;)

Il était temps de passer à la galette parce que les chocolats de Noël, c'est pas terrible...

Vidéo: watson

Vous préférez les pâtisseries made in USA?

Et maintenant, du salé avec des burgers crados et étranges qui donnent quand même faim!