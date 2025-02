Vous êtes plutôt «épaule de bœuf braisée au jus de morilles» ou «tartare de sandre aux graines de moutarde»? image: swiss

Swiss va vous servir de la «grande cuisine uranaise» (oui, ça existe)

La compagnie aérienne Swiss a choisi de servir à son bord des spécialités culinaires de haut vol venues du canton... d'Uri. Au menu: tartare de sandre mariné ou tiramisu à la rhubarbe.

Vous connaissez la haute gastronomie uranaise? Nous non plus. Mais grâce à Swiss, nous allons bientôt la découvrir, puisque c'est ce canton que la compagnie aérienne a sélectionné dans le cadre de son programme culinaire «Swiss Taste of Switzerland». Depuis 22 ans, de grands chefs renommés créent des menus de leur région d’origine, servis pendant trois mois sur les vols long-courriers au départ de la Suisse.

Cette année, c'est Joshua Lüscher, chef du restaurant «Zwyssighaus» de Bauen (UR), qui est mis à l'honneur. Pour info, la «Zwyssighaus» est la maison natale d’Alberich Zwyssig, le compositeur de l’hymne national suisse.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le chef de 34 ans - qui a déjà 15 points GaultMillau à son actif - a concocté un menu aux petits oignons pour les différentes classes de passagers.

Voyez plutôt:

First Class

Les passagers de première classe ont de quoi se réjouir lorsque sonne l'heure du repas: le menu commencera par un tartare de sandre raffiné, agrémenté de graines de moutarde au vinaigre et d’asperges blanches marinées. Les passagers ont ensuite le choix entre un steak de veau tendre accompagné d’une purée de petits pois, avec des pommes de terre dans leur jus au beurre et aux herbes, ou des boulettes de chevreau en velouté aux écrevisses.

Le repas s’achève par une tartelette au dulce de leche flanquée d’une poire pochée.

Business Class

Vous aurez droit à un saumon vitello aux câpres et à la brioche grillée. Vous aurez le choix entre une épaule de bœuf braisé au jus de morilles accompagné d’une polenta de ribelmaïs, ou un suprême de poulet sauce au curry Casimir.

Le repas se termine sur un gâteau au citron, mascarpone et gel de verveine.

Premium Economy Class

Le menu en trois plats s'inspirera également du canton d'Uri. Les passagers pourront opter pour un ragoût de bœuf sauce au vin rouge, ou pour un filet de poulet et châtaignes en ragoût, avec sa polenta. A moins que vous ne jetiez votre dévolu sur les tortiglioni al forno.

Pour finir en beauté, ce sera un tiramisu fruité à la rhubarbe.